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Восточный экономический форум открылся на площадке ДВФУ во Владивостоке. Об этом информирует РИА Новости.
Во Владивостоке на острове Русский проходит Восточный экономический форум. Он продлится с 3 по 6 сентября. Генеральным информационным партнером форума является агентство РИА Новости.
В первый день форума, помимо прочего, пройдет второй международный форум «День сокола». Деловые мероприятия начнутся в 10:00 по местному времени (3:00 по московскому времени).
На площадке уже работают стенды различных министерств и ведомств, включая Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзор, Генеральную прокуратуру, Министерство промышленности и торговли, Федеральную службу по труду и занятости, Министерство науки и высшего образования. Также представлена экспозиция МЧС.
Кроме того, на площадке работают стенды крупных корпораций, таких как ВЭБ.РФ, Русгидро, Сбербанк, Роснефть. Для гостей форума будет работать ресторан «Рыбный дом» Росрыболовства. В отдельном павильоне представлен официальный автомобиль форума — автомобиль китайского бренда HONGQI.
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В первый день форума, помимо прочего, пройдет второй международный форум «День сокола». Деловые мероприятия начнутся в 10:00 по местному времени (3:00 по московскому времени).
На площадке уже работают стенды различных министерств и ведомств, включая Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Роспотребнадзор, Генеральную прокуратуру, Министерство промышленности и торговли, Федеральную службу по труду и занятости, Министерство науки и высшего образования. Также представлена экспозиция МЧС.
Кроме того, на площадке работают стенды крупных корпораций, таких как ВЭБ.РФ, Русгидро, Сбербанк, Роснефть. Для гостей форума будет работать ресторан «Рыбный дом» Росрыболовства. В отдельном павильоне представлен официальный автомобиль форума — автомобиль китайского бренда HONGQI.
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Дарья Осипова