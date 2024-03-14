Более 600 дольщиков проблемного ЖК «Малая Истра» получили ключи от квартир

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Участники долевого строительства жилого комплекса «Малая Истра» в деревне Высоково округа Истра получили уже более 600 ключей от своих квартир, передача долгожданной недвижимости собственникам продолжается, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Выдано уже 636 ключей. Всего новосёлами станут 727 семей», — отмечается в сообщении.Строительство жилого комплекса, включающего по плану 17 многоквартирных домов, началось в 2014 году. Завершить возведение первой очереди и передать квартиры дольщикам застройщик ООО «Компания Промсервис» должен был в середине 2018 года, однако с обязательствами не справился. Проверка, которую в 2019 году провёл областной Главгосстройнадзор из-за низких темпов строительства, выявила хищение вложенных дольщиками средств.
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Лев Каштанов