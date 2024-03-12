В красногорском ЖК «Спутник» ввели в эксплуатацию два дома с подземным паркингом

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Два дома на 827 квартир с подземным паркингом на 237 автомобилей ввели в эксплуатацию в жилом комплексе «Спутник» на территории городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«В новых корпусах №№16 и 17 расположены апартаменты различных планировок — от студий и однокомнатных квартир до трёхкомнатных. В холле предусмотрено отдельное помещение для почтовых ящиков и колясочная», — отмечается в сообщении.В настоящее время в ЖК «Спутник» в эксплуатацию введены 14 домов примерно на 5 тысяч квартир, открыт частный образовательный центр и два детсада на 295 мест. Кроме того, на территории ЖК ведётся возведение общественного центра. Он должен быть достроен во втором квартале 2024 года.
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