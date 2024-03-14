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В Подмосковье построят школу на 1100 мест в «Квартале Ивакино»

14 марта 2024, 09:43
Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Новая современная школа будет построена в городском округе Химки. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новая школа будет четырехэтажной с двусветным актовым залом и большим библиотечным центром.

«Ученики будут обучаться в универсальных и специализированных кабинетах с лаборантскими. В здании предусмотрены помещения для групп продленного дня, кабинет технологии, мастерские, медицинский блок с процедурной, а также помещение охраны и ряд административных и хозяйственных помещений. Занятие физкультурой будут проходить в двух спортивных залах на втором этаже», — поделились в пресс-службе.


Кроме этого, на территории школы также оборудуют спортивную зону с площадками для разных видов спорта, беговые дорожки и зоны отдыха. Стоит отметить, что реализация проекта запланирована на второй квартал 2026 года

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#подмосковье
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Подмосковных водителей предупредили о заторах на 16 трассах в сторону Москвы
14 марта 2024, 09:40

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Средняя загруженность подмосковных дорог по ситуации на утро четверга, 14 марта, составляет четыре балла, при этом на десяти шоссе и шести федеральных трассах наблюдаются затруднения при движении в сторону столицы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Проезд в сторону Москвы затруднён на следующих шоссе: Носовихинское, Ленинградское, Щёлковское, Киевское, Пятницкое, Варшавское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Новорязанское. Кроме того, заторы фиксируются на трассах: М-8 «Холмогоры», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга», М-2 «Крым», М-5 «Урал» и М-4 «Дон», — отмечается в сообщении.
Водителей просят не ослаблять внимание за рулём, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость, а также заранее притормаживать перед пешеходными переходами.

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Выгнавшая ветерана СВО владелица кафе в Подмосковье сбежала из России
14 марта 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Wirestock

Владелица кофейни в Подмосковье, которая выгнала из своего заведения участника специальной военной операции, сбежала из России. Она эмигрировала в Грузию.
В феврале нынешнего года хозяйка кафе из подмосковных Люберец Алёна Полякевич написала в социальных сетях, что ей пришлось выгнать из заведения участника спецоперации, потому что он якобы «плохо себя вёл», напоминает «МК». Общественники написали на неё коллективное заявление и попросили правоохранителей проверить женщину на предмет спонсирования ВСУ. По итогу владелицу кафетерия оштрафовали на 45 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил РФ.

В начале марта Полякевич сообщила в своём телеграм-канале, что переехала в Грузию. Она написала, что «у любой гордости есть последствия», поэтому ей пришлось уехать за пределы своей «любимой страны». Предпринимательница рассказала, что устроилась работать в кафе, открыла счёт в грузинском банке и сняла квартиру.

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#рф
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Началась регистрация на соревнования среди молодежи в области инновационных технологий
14 марта 2024, 08:53

Фото: iStock/dusanpetkovic

Открылась регистрация на соревнования, направленные на цифровую трансформацию социальной сферы России. Мероприятие проводит АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
Принять участие в соревнованиях могут студенты и выпускники в возрасте от 18 до 35 лет.

В рамках мероприятия участники будут совместно работать с ИТ-специалистами. Также будет осуществляться взаимодействие конкурсантов с представителями из различных сфер, в том числе: инженерии, медицины, дизайна, маркетинга, спорта и т.д.

Более подробно ознакомиться с правилами проведения мероприятия и оставить заявку на участие в соревновании можно на этом сайте.

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Путин обратился к россиянам в преддверии выборов
14 марта 2024, 07:25

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин обратился к жителям страны в преддверии выборов и призвал всех проголосовать.
«Уважаемые граждане России, дорогие друзья. Завтра, 15 марта, по всей нашей огромной стране откроются избирательные участки, начнется трехдневное голосование по выборам президента России. Они проходят в России в восьмой раз, что показывает незыблемость одного из основных принципов демократического государства, регулярность выборов», — обратился глава государства к россиянам.

Он подчеркнул, что выборы являются очень важным событием для страны. По словам Путина, их итоги прямо отразятся на развитии России в ближайшие годы. Действующий президент также призвал всех жителей страны проголосовать.

Напомним, выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В избирательных бюллетенях будут четыре кандидата: Владимир Путин, идущий самовыдвиженцем, Николай Харитонов от КПРФ, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Владислав Даванков от партии «Новые люди».

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В России создали цифровую «копию личности» для смартфона
14 марта 2024, 06:53

Фото: iStock/ Tippapatt

Российские программисты разработали аналог Otter.Ai — приложение, которое представляет собой цифровую «копию личности». Софт хранит о человеке большой объем конфиденциальной информации и способен ассистировать ему в различных вопросах, сообщили «Известиям» разработчики из МГТУ имени Баумана.
При помощи данного приложение можно отслеживать, где и когда был пользователь, с кем общался, какие аргументы приводил в той или иной беседе, рассказал автор проекта, студент Давид Меркулов. Кроме того, оно способно распознавать эмоции человека.

Программист также объяснил принцип работы софта: он записывает аудиофайл со смартфона, куда включены данные о местоположении. После этого полученная информация отправляется на специальный сервер. Там нейросеть переводит голосовое сообщение в текст, который отправляется на смартфон.

Отмечается, что приложение отличает голос владельца от голосов других людей. Все записываются как «спикер 1», «спикер 2», «спикер 3» и так далее.

Разработчики заверяют, что все данные хранятся в зашифрованном виде на смартфоне пользователя, а при входе в систему запрашивается пароль.

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Полторы сотни автомобилей Mercedes брошены под снегом на заводе в Есипово
«Газета.ру»: Около 150 автомобилей Mercedes заброшены под снегом в Есипово
14 марта 2024, 06:36

Фото: РИА Новости/Сергей Куденко

На бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово, который ранее приобрел дилер «Автодом», находятся около 150 кроссоверов и седанов Mercedes, которые оказались заброшены и погребены под толстым слоем снега. Об этом 14 марта пишет «Газета.ру».
Кроме того, как сообщает издание, на одной из площадок предприятия обустроена стоянка для новых тягачей китайского бренда Sitrak, где также находится не менее трех десятков грузовиков, заснеженных таким же образом.

Напомним, что завод в Есипово функционировал с весны 2019 года по февраль 2022 года, с затратами на строительство в размере 15 миллиардов рублей. Площадь предприятия рассчитана на выпуск от 25 до 30 тысяч автомобилей в год, включая модели E-Class, GLC, GLE и GLS.

В апреле «Автодом» объявил о закрытии сделки с концерном Mercedes Benz. Дилеру перешли доли и акции германского концерна в российских дочерних предприятиях, включая «Мерседес-Бенц Рус». Позднее эта компания сменила название на «МБ Рус».

«Автодом» планирует возобновить производство автомобилей в Есипово в 2025 году, однако пока нет никакой информации о том, какие именно бренды будут собираться на конвейере.

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#mercedes
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#есипово
#московская область
#автомобили
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РИА Новости узнало о планах захвата Рады украинскими военными
14 марта 2024, 06:31

Фото: iStock/ krblokhin

Недовольные политикой Киева украинские военные готовят захват Верховной рады, пишет РИА Новости, ссылаясь на не переписку в закрытом Telegram-канале «ParaBelum». К переписке якобы смогли получить доступ российские специалисты, о чем сообщил источник в силовых структурах.
В диалоге представители элитных подразделений ВСУ, Службы безопасности Украины и нацбатов обговаривают варианты свержения действующей власти и командования вооруженными силами, привлечение на свою сторону других военных ВСУ, а также планируют создание радикальной партии с боевым крылом, говорится в сообщении.

Фронда среди украинских силовиков возникла из-за многомесячного противостояния уже бывшего главного командующего ВСУ Валерия Залужного с главой государства Владимиром Зеленским и его окружением, которое привело к увольнению генерала в начале февраля. Во главе ВСУ Зеленский поставил лояльного себе Александра Сырского, который прежде командовал Сухопутными войсками Украины и имеет неоднозначную репутацию среди украинских военных.

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#всу
#зеленский
#военные
#оппозиция
#украина
#власть
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Минимум 16 бойцов спецназа пострадали из-за взрыва на тренировке в центре ФБР
14 марта 2024, 05:48

Фото: iStock/ gorodenkoff

В Соединенных Штатах по меньшей мере 16 бойцов спецназа получили ранения в ходе тренировки в учебном центре ФБР в штате Калифорния, сообщает местный портал KTLA.
15 пострадавших были доставлены в местную больницу, один смог добраться туда сам. У 13 раненных наблюдается головокружение и звон в ушах, некоторые получили ранения в ноги и спины, о жертвах не сообщается.

Взрыв произошел, когда спецназ округа Ориндж проводил совместные учения с саперами.

В настоящее время ФБР расследует все обстоятельства произошедшего.

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#учения
#взрыв
#портал
#человек
#тренировки
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Business Insider: Армия США готовится к конфликтам в Арктике с Россией и Китаем
14 марта 2024, 05:41

Фото: iStock/masterSergeant

Армия США активно готовит солдат к конфликтам в холодном климате из-за растущего беспокойства по поводу действий России и Китая в новом регионе — Арктике. Об этом пишет американское издание Business Insider.
«США стали обращать больше внимания на подготовку армии к войне в Арктике. Это решение отражает растущее беспокойство из-за активности России и Китая в регионе», — написали журналисты.

Возможности американских военных проводить операции на Севере серьезно сократились после окончания «холодной войны» и начала конфликтов на Ближнем Востоке. По этой причине армия Соединённых Штатов разработала новую стратегию для ведения боевых действий в холодном климате. В феврале 2024 года на Аляске начались учения ВС США для адаптации солдат к экстремальным условиям.

Арктика содержит запасы минералов и энергоносителей, глобальное потепление сделает их доступными, однако за них может начаться противостояние между Соединёнными Штатами и Россией. Такое мнение высказал сенатор США Ангус Кинг в интервью телеканалу CNN. Сенатор также отметил, что сокращение ледяного покрова в Арктике откроет новые морские пути, что не только поможет мировой экономике, но и даст значительные преимущества тем, кто сможет контролировать эти маршруты.

В России реализуется проект «Арктический вызов». Летом 2022 года сообщалось об открытии 200 вакансий в регионах Арктической зоны в рамках данного проекта. Набор специалистов шёл в таких сферах, как энергетика, строительство, ЖКХ, медицина, социальная сфера, образование, информационные технологии, СМИ и др.

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к Федеральному собранию сообщил про необходимость развития Северного морского пути и наращивания арктического флота. Глава государства указал, что в начале 2024 года на балтийском заводе заложили новый атомный ледокол «Ленинград». В 2025 году планируется заложить еще один корабль подобного класса – «Сталинград». Путин также сообщил о строительстве ледокола нового поколения «Лидер» на дальневосточной верфи, мощность которое будет больше в два раза.


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