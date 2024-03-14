В Подмосковье построят школу на 1100 мест в «Квартале Ивакино»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
Новая современная школа будет построена в городском округе Химки. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новая школа будет четырехэтажной с двусветным актовым залом и большим библиотечным центром.
Кроме этого, на территории школы также оборудуют спортивную зону с площадками для разных видов спорта, беговые дорожки и зоны отдыха. Стоит отметить, что реализация проекта запланирована на второй квартал 2026 года
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«Ученики будут обучаться в универсальных и специализированных кабинетах с лаборантскими. В здании предусмотрены помещения для групп продленного дня, кабинет технологии, мастерские, медицинский блок с процедурной, а также помещение охраны и ряд административных и хозяйственных помещений. Занятие физкультурой будут проходить в двух спортивных залах на втором этаже», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева