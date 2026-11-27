Более 600 кошек представят на зимней выставке в Красногорске
В «Крокус Экспо» 28 и 29 ноября пройдет Зимняя выставка кошек. Гости увидят более 600 животных, познакомятся с представителями 40 пород и смогут взять питомца из приюта.
Выставка состоится в седьмой раз. В Аллее пород посетителям расскажут о происхождении кошек, особенностях их характера и стандартах. Среди участников заявлены рэгдоллы, саванны, чаузи, бурмы, донские сфинксы, норвежские лесные кошки и американские керлы. Фелинологи оценят животных из российских питомников и выберут победителей в разных категориях. В финале определят лучшую взрослую кошку, лучшего котенка и лучшего ньютера — кастрированного или стерилизованного питомца. Гости смогут наблюдать за работой судей.
На площадке будут консультировать фелинологи и зоопсихологи. Они ответят на вопросы об уходе и питании. В открытом груминг-салоне специалисты расскажут, как подобрать косметику и ухаживать за шерстью без стресса для животного. На выставке откроют и ветеринарный кабинет. Более 50 кошек и котят из приютов приедут в поисках новых хозяев. Их познакомит с посетителями организация «Найди друга». Кураторы расскажут о здоровье и повадках подопечных, помогут оценить совместимость с будущей семьей и объяснят, как облегчить животному переезд.
Чтобы забрать питомца, понадобится паспорт. Будущему владельцу предстоит пройти собеседование с куратором и заключить договор ответственного содержания. Для детей подготовят мастер-классы, конкурсы и творческую зону. Семьи смогут поучаствовать в квесте, встретиться с Дедом Морозом и посетить площадку, где расскажут о породах кошек и правилах ухода за ними.
Выставка откроется с 09:00 до 19:00 по адресу: Красногорск, улица Международная, дом 18, «Крокус Экспо», павильон 2, зал 9. Вход бесплатный, необходима предварительная регистрация. Возрастное ограничение — 0+.
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