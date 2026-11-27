27 ноября 2026, 09:30

Фото: пресс-служба Зимней выставки кошек

В «Крокус Экспо» 28 и 29 ноября пройдет Зимняя выставка кошек. Гости увидят более 600 животных, познакомятся с представителями 40 пород и смогут взять питомца из приюта.