Синоптик рассказала о погоде до конца ноября в Москве
В пятницу и субботу, 27 и 28 ноября, в Москве продолжатся снегопады, температура воздуха в ближайшие дни будет падать. Об этом aif.ru сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По словам синоптика, в воскресенье, 29 ноября, температура в Москве днём будет колебаться в пределах -4...-6°C, а ночью опустится до -6...-8°C. В области температура может опуститься до -9°C.
Позднякова отметила, что выпавший в столице снег уже не растает и останется на поверхности до весны. Это связано с тем, что высота снежного покрова составляет около 11 см, а предстоящая погода не способствует его таянию. В ближайшие дни морозы усилятся, и в пятницу и субботу местами выпадет не более одного сантиметра снега, как подчеркнула специалист. В начале следующей недели в Подмосковье сохранится холодная погода, добавила она.
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