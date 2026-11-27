27 ноября 2026, 09:36

Синоптик Позднякова: в ближайшие дни в Москве продолжатся снегопады

Фото: iStock/Preto_perola

В пятницу и субботу, 27 и 28 ноября, в Москве продолжатся снегопады, температура воздуха в ближайшие дни будет падать. Об этом aif.ru сообщила ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.