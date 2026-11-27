27 ноября 2026, 09:15

Материал хвои влияет на цену и внешний вид искусственной ели

Фото: iStock/Sofya Klepikovskaya

Специалист отдела «Сад» гипермаркета «Лемана ПРО» Юлия Гоголева рассказала, на что обратить внимание при выборе искусственной ели. По ее словам, материал хвои заметно влияет на внешний вид и стоимость дерева.