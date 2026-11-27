Эксперт объяснила, как выбрать искусственную ель по материалу и размеру
Специалист отдела «Сад» гипермаркета «Лемана ПРО» Юлия Гоголева рассказала, на что обратить внимание при выборе искусственной ели. По ее словам, материал хвои заметно влияет на внешний вид и стоимость дерева.
В беседе с RT эксперт объяснила, что в бюджетных моделях производители часто используют ПВХ. Такую хвою изготавливают из тонких полосок пленки на проволоке. Мягкие плоские иголки создают объем, а веткам легко придать нужную форму.
Для более дорогих деревьев применяют литой полиэтилен. Ветви отливают в специальных формах, благодаря чему они приобретают сходство с натуральной хвоей. Этот материал позволяет имитировать голубую ель, сосну или датскую пихту.
В комбинированных моделях производители размещают литые ветки снаружи, а пространство возле ствола заполняют ПВХ-хвоей. Такое сочетание придает дереву пышность и естественный вид.
Перед покупкой Гоголева посоветовала измерить высоту потолка. Для помещения высотой до 2,5 метра она предложила выбрать ель размером 120–150 сантиметров. При потолках от 2,7 до 3 метров подойдут модели высотой 180–210 сантиметров.
Эксперт рекомендовала учесть и ширину нижнего яруса: у двухметрового дерева она может достигать 140–150 сантиметров.
На сборку влияет способ крепления ветвей. Если производитель использовал шарниры, ветки опустятся при установке секции. После этого их останется расправить. При креплении в пазах каждую ветвь придется устанавливать вручную.
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