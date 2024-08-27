Более 70 подмосковных парков приглашают отпраздновать День знаний

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО
Общеобластное мероприятие «Парк знаний» проведут 1 и 2 сентября более чем в 70 парках Московской области. Его приурочат ко Дню знаний, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
В Центральном парке культуры и отдыха Пушкинского городского округа 1 сентября покажут спектакли «Женитьба Бальзаминова» и «Грушенька» в рамках Пушкинского театрального фестиваля.
В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово в тот же день организуют игровую программу с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно. Состоятся также праздничный концерт и интеллектуальная игра с вопросами из школьной программы.
В сквере им. В.А. Зайцева в Коломне пройдут торжественная линейка и концертная программа. Для посетителей организуют интерактивное шоу «Дорога знаний», дискотеку, тематическую зону «Компьютерный класс» и гастромаркет «Школьный буфет».
В Раменском городском парке 1 сентября пройдут обзорная историческая экскурсия, детская анимация и викторина на знание школьной программы.
2 сентября там же желающие смогут посетить презентацию кружков и мастер-классов от учреждений дополнительного образования. Завершится праздник анимационной программой.
В парке «Сестрорецкий» в Клину также 2 сентября состоится презентация кружков и секций. Посетители смогут присоединиться к мастер-классам по столярному делу, изготовлению и запуску авиамоделей, созданию народных игрушек.
В Городском парке культуры и отдыха Ивантеевки в это же день более 500 школьников примут участие в параде первоклассников, мини-квестах и химическом шоу.
Ранее сообщалось, что хотя торжественные линейки в школах пройдут в понедельник, праздничная программа для школьников стартует уже в воскресенье.
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В парке «Ёлочки» городского округа Домодедово в тот же день организуют игровую программу с ростовыми куклами и мастер-класс по созданию интерактивного панно. Состоятся также праздничный концерт и интеллектуальная игра с вопросами из школьной программы.
В сквере им. В.А. Зайцева в Коломне пройдут торжественная линейка и концертная программа. Для посетителей организуют интерактивное шоу «Дорога знаний», дискотеку, тематическую зону «Компьютерный класс» и гастромаркет «Школьный буфет».
В Раменском городском парке 1 сентября пройдут обзорная историческая экскурсия, детская анимация и викторина на знание школьной программы.
2 сентября там же желающие смогут посетить презентацию кружков и мастер-классов от учреждений дополнительного образования. Завершится праздник анимационной программой.
В парке «Сестрорецкий» в Клину также 2 сентября состоится презентация кружков и секций. Посетители смогут присоединиться к мастер-классам по столярному делу, изготовлению и запуску авиамоделей, созданию народных игрушек.
В Городском парке культуры и отдыха Ивантеевки в это же день более 500 школьников примут участие в параде первоклассников, мини-квестах и химическом шоу.
Ранее сообщалось, что хотя торжественные линейки в школах пройдут в понедельник, праздничная программа для школьников стартует уже в воскресенье.
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Лора Луганская