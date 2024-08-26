Стало известно, кто будет следить за порядком в День знаний в Подмосковье

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Обеспечивать правопорядок во время празднования Дня знаний в Подмосковье будут правоохранители, представители ЧОПов и казаки. Об этом сообщил начальник Главного управления МВД России по Московской области Виктор Пауков.
«Это сотрудники органов внутренних дел, частных охранных предприятий, представители казачества и других общественных формирований. ГИБДД разработала план охраны общественного порядка на подъездных путях к школам и пешеходных переходах. Дополнительно проведём обследование всех помещений и прилегающих территорий. Возьмём все школы под особый контроль накануне Дня знаний, чтобы не допустить каких-либо актов вандализма», – отметил Пауков на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Как сообщалось, в этом году в школы Московской области придёт рекордное учащихся – почти 1 млн 100 тыс.
Хотя торжественные линейки пройдут в понедельник, 2 сентября, праздничная программа для школьников стартует в воскресенье. В парках Подмосковья пройдут спектакли, концерты, квесты и презентации. Будут работать книжные ярмарки, интерактивные площадки и гастромаркеты.
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Лора Луганская