В новом учебном году за парты сядут 1 млн 100 тыс. подмосковных школьников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Новый учебный год в Подмосковье начнут 1 млн 100 тыс. школьников, а в детские сады пойдут 427 тыс. ребят.
Такие данные привёл первый зампред правительства Московской области Илья Бронштейн. Он уверен, что система образования Московской области к началу учебного года готова.
Важнейший вопрос, по словам зампреда, – инфраструктура.
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«У нас 899 школ и 58 детских садов как отдельных юридических лиц – остальные находятся в составе образовательных комплексов. 1 млн 100 тыс. ребят мы ожидаем в сентябре в школах и 427 тыс. дошкольников. У нас в этом году зачислено на 3 тыс. меньше первоклассников, чем в прошлом году. Но мы понимаем, что наш позитивный прогноз сбудется, и порядка 115 тыс. ребят мы ожидаем в первые классы. Суммарный прирост по контингенту – порядка 41 тыс.», – сказал Бронштейн на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с членами правительства и главами городских округов Подмосковья.
Важнейший вопрос, по словам зампреда, – инфраструктура.
«Мы открываем 39 новых школ на 38 тыс. мест. Из капитального ремонта выходят 40 школ. Все школы будут открыты», – заверил Бронштейн.Он добавил, что, помимо этого, к новому учебному году будет достоено 26 детсадов и капитально отремонтирован 21.
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Лора Луганская