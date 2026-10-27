Более 70 собак и кошек вывезли с частного участка в Татарстане
В Камско-Устьинском районе Татарстана с одного из земельных участков вывезли более 70 домашних животных, которые содержались в неподходящих условиях. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на УФССП по республике.
По его информации, на территории жили более 30 собак и более 40 кошек. Изначально выяснилось, что собственница земельного участка не имеет к ним никакого отношения. В этом году прокуратура обратилась в суд с требованием вывезти животных, и иск удовлетворили.
В августе возбудили исполнительное производство, а женщине, отвечавшей за содержание этих собак и кошек, дали время на добровольное исполнение судебного решения. Однако спустя отведенный срок все питомцы остались на прежнем месте. Тогда за ситуацию взялись волонтеры, которые вывезли их и определили в приюты.
Сейчас животные находятся под присмотром добровольцев и ищут новые семьи.
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