Более 70 собак и кошек вывезли с частного участка в Татарстане

27 октября 2026, 18:48

Фото: iStock/Nataba

В Камско-Устьинском районе Татарстана с одного из земельных участков вывезли более 70 домашних животных, которые содержались в неподходящих условиях. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на УФССП по республике.