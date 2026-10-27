Три человека погибли при взрыве в российском регионе

27 октября 2026, 18:38

Женщина и двое детей погибли при взрыве газа в частном доме в Северной Осетии

Фото: iStock/irontrybex

Три человека погибли при взрыве газа в Северной Осетии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.