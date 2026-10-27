Три человека погибли при взрыве в российском регионе
Три человека погибли при взрыве газа в Северной Осетии. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
По его данным, газовоздушная смесь взорвалась на территории частного дома в селе Кизляр. Жертвами стали женщина и двое детей в возрасте двух и четырех лет. В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее похожий трагический инцидент произошел на территории частного дома в селе Новое Пригородного района Северной Осетии. Газ взорвался в хозяйственной постройке, в которой находились шесть человек, включая пятерых детей.
Сейчас все пострадавшие находятся под наблюдением врачей в Ингушской республиканской клинической больнице. Подробности об их состоянии и обстоятельствах происшествия не приводились.
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