Водитель выпрыгнул из кабины, а груженый КамАЗ вынес металлическую опору
В Волгограде на Мамаевом кургане произошло жесткое ДТП с участием груженого КамАЗа. Об этом сообщил Telegram-канал V1.ru.
Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости несется по обочине и сносит стоящие на его пути препятствия.
По данным источника, у грузовика отказали тормоза. Водитель выехал за пределы дороги и сбил металлическую опору, дерево и дорожные знаки. Как сообщается, перед самим столкновением мужчина успел выпрыгнуть из кабины.
По информации канала, очевидцы подошли к водителю, чтобы проверить его состояние. Он быстро пришел в себя. На место аварии прибыли медики, мужчину госпитализировали. О степени тяжести его травм информации не поступало. Других пострадавших в ДТП нет.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и дорожники. Согласно материалу, в сторону Тракторозаводского района собирается пробка. Затор отмечается и в противоположном направлении.
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