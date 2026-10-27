Водитель выпрыгнул из кабины, а груженый КамАЗ вынес металлическую опору

27 октября 2026, 18:24

В Волгограде груженый грузовик вынес опору, и это сняли на видео

Фото: istockphoto/JTeivans

В Волгограде на Мамаевом кургане произошло жесткое ДТП с участием груженого КамАЗа. Об этом сообщил Telegram-канал V1.ru.