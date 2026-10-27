Дорожный конфликт с мачете произошел во Владивостоке
Во Владивостоке ищут водителя, угрожавшего мачете другому автомобилисту. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю в мессенджере МАКС.
По данным ведомства, публикацию об инциденте обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. В районе проспекта 100-летия Владивостока водитель автомобиля Nissan угрожал другому автомобилисту предметом, визуально похожим на мачете.
Сейчас правоохранители выясняют, что предшествовало конфликту, а также устанавливают его участников. По итогам расследования полиция определит дальнейшие действия в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, что в Самарской области пешеход набросился на водителя и нанес ему почти 20 ножевых ранений.
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