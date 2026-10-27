Достижения.рф

Дорожный конфликт с мачете произошел во Владивостоке

Во Владивостоке ищут водителя, угрожавшего мачете другому автомобилисту
Фото: iStock/anna avdeeva

Во Владивостоке ищут водителя, угрожавшего мачете другому автомобилисту. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Приморскому краю в мессенджере МАКС.



По данным ведомства, публикацию об инциденте обнаружили в ходе мониторинга соцсетей. В районе проспекта 100-летия Владивостока водитель автомобиля Nissan угрожал другому автомобилисту предметом, визуально похожим на мачете.

Сейчас правоохранители выясняют, что предшествовало конфликту, а также устанавливают его участников. По итогам расследования полиция определит дальнейшие действия в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в Самарской области пешеход набросился на водителя и нанес ему почти 20 ножевых ранений.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0