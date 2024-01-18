Более 700 пешеходных переходов в Подмосковье оборудовали дополнительной подсветкой

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Дополнительную подсветку смонтировали более чем на 700 пешеходных переходах Московской области, эта мера призвана снизить аварийность на дорогах. Работа проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В 2023 году обустроили такой подсветкой больше 460 переходов на муниципальных и почти 220 переходов на региональных дорогах. Также 45 переходов с дополнительной подсветкой появились на федеральной трассе А-107», — цитируются в сообщении слова главы регионального Минтранса Алексея Гержика.
Он также добавил, что в конце 2023 года стартовали работы по обустройству дополнительного освещения более чем 90 пешеходных переходов у различных социальных объектов, включая школы и детские сады. Там монтируется проекционная подсветка — когда на проезжей части светом дублируется «зебра».
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