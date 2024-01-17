Подмосковных водителей и пешеходов предупредили о сильном снеге, метели и гололёде

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московском регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и метели. Предупреждение действует до 9 часов утра 19 января, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Согласно прогнозам синоптиков, вновь резко похолодает, ветер усилится, а местами ожидаются снежные заносы, метель и гололедица. Ожидается снижение температуры ночью до -20°, ветер с порывами до 20 м/с, местами снежные заносы», – говорится в сообщении.Водителей призвали по возможности минимизировать поездки на личном транспорте. Тем, кто уже находится в пути, рекомендуется быть очень внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, исключить резкие манёвры, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.
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Лора Луганская