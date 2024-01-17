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Подмосковных водителей и пешеходов предупредили о сильном снеге, метели и гололёде

17 января 2024, 18:33
Фото: пресс-служба Минтранса МО

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Московском регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за сильного снегопада и метели. Предупреждение действует до 9 часов утра 19 января, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Согласно прогнозам синоптиков, вновь резко похолодает, ветер усилится, а местами ожидаются снежные заносы, метель и гололедица. Ожидается снижение температуры ночью до -20°, ветер с порывами до 20 м/с, местами снежные заносы», – говорится в сообщении.
Водителей призвали по возможности минимизировать поездки на личном транспорте. Тем, кто уже находится в пути, рекомендуется быть очень внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим, исключить резкие манёвры, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.


Пешеходам в министерстве посоветовали не забыть вечером надеть световозвращающие элементы, ожидать транспорт на специальных площадках и остановках, переходить дорогу и железнодорожные пути по переходам, убедившись в отсутствии транспортных средств.

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Спасатели вырезали крещенскую купель на озере Дивное в Балашихе
17 января 2024, 18:28

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Купель в форме креста вырезали бензопилами сотрудники Мособлпожспаса на озере Дивное в микрорайоне Заря городского округа Балашиха, сообщает пресс-служба ведомства.
«Спасатели вырезали купель, а затем поместили туда деревянные сходни для удобства и безопасности тех, кто будет окунаться. Кроме того, они установили рядом с купелью ледяной крест», — говорится в сообщении.
Глава 201-й пожарно-спасательной части Игорь Туз отметил, что спасатели ежегодно готовят купели для верующих на Крещение. Накопленный с годами опыт позволяет им создавать кресты из извлечённых из водоёмов ледяных глыб.

Перед началом крещенских купаний спасатели установят у иордани палатки с обогревом, а также установят стойки с освещением. В ходе купаний на месте будут дежурить специалисты в гидрокостюмах, в случае необходимости они помогут верующим выбраться из воды.

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#спасатели
#мособлпожспас
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Первые шесть новых автобусов ЛиАЗ-4292 вышли на маршрут в Подмосковье
17 января 2024, 18:20

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Мострансавто поступили шесть новых автобусов ЛиАЗ-4292, рассказали в пресс-службе подмосковного Минтранса. Они будут курсировать в Долгопрудном по маршруту №368 «ст. МЦД Долгопрудная – Москва (м. Ховрино)».
Ранее сообщалось, что ЛиАЗ-4292 – низкопольное транспортное средство среднего класса вместимости, рассчитанное на перевозку 72 человек. Он оснащён валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, системами аудиоинформирования, климат-контроля, электронным маршрутоуказателем, камерами видеофиксации и двигателями стандарта «Евро-5». Для удобства маломобильных пассажиров в конструкцию встроена механическая аппарель, а в салоне имеется место с креплениями для инвалидных колясок и кнопкой связи с водителем.

В новых автобусах действуют все стандарты обслуживания Мострансавто. Пассажиры могут оплатить проезд банковскими или транспортными картами «Стрелка», «Тройка» (в тарифе «Кошелек»), а также совершить поездку по социальным картам.

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#подмосковье
#московская область
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На писателя Быкова* составили протокол за участие в нежелательной организации
17 января 2024, 18:08

Фото: iStock/BongkarnThanyakij

В отношении писателя Дмитрия Быкова* составили протокол за участие в нежелательной организации, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Никулинский суд Москвы.
«Административный протокол в отношении Быкова* зарегистрирован судом 17 января», — сообщил источник агентства.

В суде не уточнили, в какой именно организации принимал участие Быков*. При этом, известно, что за участие в нежелательной организации Быкову грозит штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее суд оштрафовал музыкальный телеканал за показ клипа группы «Танцы Минус». В видеоролике есть короткий момент, в котором целуются две девушки.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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#суд
#москва
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Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена при попытке вылететь в Австрию
17 января 2024, 18:05

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Во время таможенного досмотра в аэропорту Мюнхена задержали Арнольда Шварценеггера, который собирался вылететь в австрийском городе Кицбюэль. Об этом сообщает BILD, ссылаясь на собственный источник.
Согласно сообщению, 76-летний Шварценеггер собирался принять участие на Всемирном климатическом саммите в австрийском Кицбюэле. Однако его задержали при таможенном досмотре.

Уточняется, что причиной задержания актера и политика стали дорогие часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. По словам самого Шварценеггера, он собирался продать их на аукционе.

Издание утверждает, что актёр находится в помещении полиции аэропорта уже несколько часов. Других подробностей не приводится.

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#часы
#политика
#отец
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В городском парке Каширы провели догу-шоу «Дай лапу, друг…»
17 января 2024, 18:03

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Соревнование собак в рамках дог-шоу «Дай лапу, друг…» состоялось в каширском городском парке, питомцы продемонстрировали знание команд, сообразительность и даже чувство стиля, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Собаки состязались в ловкости, воспитанности, красоте и сноровке. Вместе с питомцами в веселых стартах и модном дефиле приняли участие и их хозяева», — отмечается в сообщении.
Конкурс судил кинолог Сергей Керимов. Как отметила Олеся Кожадей, Сергей помог не только выбрать победителей, но и вдохновил всех участников показать лучшее, на что они способны.

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#конкурс
#собаки
#мероприятия
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Спортивный журналист скончался во время Открытого чемпионата Австралии
17 января 2024, 17:56

Фото: iStock/SergeyPankratov

На Открытом чемпионате Австралии по теннису в Мельбурне спортивный журналист издания Daily Mail 59-летний Майк Диксон упал в обморок и умер.
Майк Диксон занимался спортивной журналистикой 38 лет. Он не дожил всего 10 дней до 60-летнего юбилея.

«Наш замечательный муж и папа Майк потерял сознание и умер во время пребывания на Открытом чемпионате Австралии. На протяжении 38 лет он жил своей мечтой, освещая спорт по всему миру»,- написали его родственники в соцсети.
Открытый чемпионат Австралии закончится 26 января.

Ранее сообщалось, что профессор МГЮА имени О.Е. Кутафина 78-летний Юрий Веденеев скончался во время лекции в университете.

РЕН ТВ пишет, что заслуженному юристу РФ стало плохо во время лекции днем 16 января.

«Веденеев скончался во время лекции в корпусе МГЮА на Садово-Кудринской. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность», –сообщает собеседник РЕН ТВ.
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#спорт
#журналист
#новости
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В Подмосковье заменили почти 90 тысяч гибких подводок
17 января 2024, 17:50

Фото: ГУСТ МО

Жилнадзор ГУСТ МО подвел итоги региональной акции газовой безопасности: Заменили почти 90 тыс. гибких подводок. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Своевременная замена гибкой подводки помогает предупредить утечки газа из-за неисправности детали и не допустить связанных с утечками происшествий

«За время акции газовой безопасности «Гибкая подводка» жилищные инспекторы проконтролировали замену элементов газоснабжения приборов в 89,9 тыс. газифицированных квартир Подмосковья. Из них 4,8 тыс. новых деталей установили по адресам, куда долгое время не было доступа для планового техобслуживания, а более 85 тысяч — в квартирах из графика, текущего ТО ВКГО», — сообщила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.

Стоит отметить, что более двух тысяч гибких подводок было смонтировано в городских округах Балашиха, Богородский, Щёлково, Долгопрудный, Наро-Фоминский, Лобня, Домодедово и Лосино-Петровский.

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#светлана аипова
#подмосковье
#газопровод
#безопасность
#густ мо
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Девелопер Голев спрогнозировал падение объёмов нераспроданного жилья в РФ
17 января 2024, 17:39

Фото: istockphoto.com/Aguus

Коммерческий директор строительной компании Дмитрий Голев заявил, что в этом году будет снижение числа нераспроданного жилья в России.
«Это связано, главным образом, с отложенными последствиями нестабильности 2022 года, ведь срок разработки девелоперского проекта составляет в среднем полтора года. Так или иначе, текущая ситуация свидетельствует о высокой конкуренции, но не о затоваривании», — пояснил в беседе с Газета.ру Голев.

Ранее стало известно, что дольщики жилого комплекса «Благовест» в Сергиевом Посаде продолжают получать ключи от долгожданных квартир. Но сегодняшний день новоселье отметили уже 115 семей, оставшиеся вступят в свои права на недвижимость до начала весны.

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#эксперт
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#разработки
#жк
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В Подмосковье обновляют кабины для голосования
17 января 2024, 17:31

Фото: iStock/sefa ozel

Новые кабины для тайного голосования начали получать сотрудники территориальных избирательных комиссий Московской области, замена проходит в тех муниципалитетах, где прежние кабины перестали соответствовать нормативам, сообщает пресс-служба Мособлизбиркома.
«Кабины для голосования выдают сотрудникам ТИКов в разобранном виде в специальных сумках из прочного материала с ручками. Так удобнее всего перевозить кабину и хранить в разобранном виде», — отмечается в сообщении.

Обновление технологического оборудования избирательных проводится в регионе с прошлого года.

В марте 2024 года в России состоятся выборы президента страны. Они впервые будут проходить три дня: 15, 16 и 17 марта.



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#подмосковье
#московская область
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