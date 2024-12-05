Более 700 рабочих мест создано в Подмосковье благодаря открытию торговых центров

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Торговля и сфера услуг активно развиваются в Московской области. Открываются розничные магазины, растёт ритейл, вводятся в эксплуатацию торговые центры с разнообразными товарами. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, с начала года в регионе было открыто семь крупных торговых центров.
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Дайана Хусинова