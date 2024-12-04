В России могут разрешить подросткам работать на вредных и опасных производствах

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Минпромторг России предложил внести изменения в правила труда несовершеннолетних, разрешив лицам с 16 лет работать на некоторых производствах с вредными или опасными условиями при соблюдении строгих требований, сообщает ТАСС со ссылкой на ответы ведомства депутатам Госдумы.
Изменения касаются перечня, установленного постановлением правительства РФ, который сейчас запрещает привлечение несовершеннолетних к таким работам.
Предложение предполагает, что работодатели смогут принимать лиц моложе 18 лет на такие работы только при наличии аттестации рабочих мест, положительного заключения госэкспертизы условий труда и создания безопасных условий, подтвержденных надзорными органами. Это также позволит промышленным предприятиям заключать договоры на оплачиваемую практику со студентами профессиональных образовательных учреждений.
Инициатива направлена на адаптацию системы профессионального образования к нуждам современных производств. Минтруд России уже начал анализировать действующий перечень запрещенных работ, включая тяжелые и опасные профессии в металлургии, нефтехимии, добыче полезных ископаемых и энергетике. При необходимости список будет пересмотрен.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Якутии записали на видео падение астероида. На опубликованном видео можно заметить, как яркий светящийся шар с шипением пролетает над поверхностью Земли, потом он вспыхивает над лесом, освещает пространство вокруг и пропадает. Увидеть видео и прочесть о подробностях падения астероида можно в нашем материале.
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«Указанный перечень не предполагает снижение возраста специалистов на рынке в рамках федерального проекта «Профессионалитет», а также проведенную за последние 20 лет модернизацию рабочих мест на предприятиях. Представляется необходимым внести изменения в статью 265 ТК РФ», — уточняется в документе.
Предложение предполагает, что работодатели смогут принимать лиц моложе 18 лет на такие работы только при наличии аттестации рабочих мест, положительного заключения госэкспертизы условий труда и создания безопасных условий, подтвержденных надзорными органами. Это также позволит промышленным предприятиям заключать договоры на оплачиваемую практику со студентами профессиональных образовательных учреждений.
Инициатива направлена на адаптацию системы профессионального образования к нуждам современных производств. Минтруд России уже начал анализировать действующий перечень запрещенных работ, включая тяжелые и опасные профессии в металлургии, нефтехимии, добыче полезных ископаемых и энергетике. При необходимости список будет пересмотрен.
Ранее «Радио 1» сообщало, что жители Якутии записали на видео падение астероида. На опубликованном видео можно заметить, как яркий светящийся шар с шипением пролетает над поверхностью Земли, потом он вспыхивает над лесом, освещает пространство вокруг и пропадает. Увидеть видео и прочесть о подробностях падения астероида можно в нашем материале.
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Мария Моисеева