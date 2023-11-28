Жители Московской области заключили уже более 1,1 тыс социальных контрактов

Фото: Мособлдума
В Подмосковье уже заключено более 1,1 тыс социальных контрактов на общую сумму 220 млн рублей. Об этом рассказал председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.
«Социальный контракт необходим для того, чтобы помочь выйти из сложной жизненной ситуации, улучшить материальное положение. Это может быть обучение новой профессии, открытие своего дела, поиск работы. Это не просто выплата пособий, а комплексная программа, включающая как материальную поддержку, так и помощь в трудоустройстве. Цель соцконтракта – помочь нуждающимся перейти на самообеспечение», – пояснил Голубев.Он добавил, что оформить социальный контракт могут семьи, доход которых не выше регионального прожитого минимума на душу населения, а также одинокие люди с доходом ниже регионального прожитого минимума.
Заключить социальный контракт можно в отделении соцзащиты или в МФЦ. Также подать заявление можно на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская