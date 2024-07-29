Более 760 бойцов СВО и их родных получили помощь психологов в Подмосковье

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Свыше 760 участников спецоперации и членов их семей получили в этом году в Московской области бесплатную психологическую поддержку. Такие данные привели в пресс-службе Мособлдумы Подмосковья.
«Психологическая поддержка – важный фактор для скорейшего возвращения участников СВО к мирной жизни. Президент не раз подчёркивал, что работа с психологами должна стать обязательной для вернувшихся из зоны спецоперации. Подмосковные специалисты всегда готовы помочь разобраться в сложных ситуациях и составить программу психологической поддержки», – говорится в сообщении.Найти адреса центров помощи можно на карте.
Для получения психологической поддержки можно также использовать чат-бот «Мы рядом».
Кроме того, Фонд «Защитники Отечества» работает в Красногорске по адресу: бульвар Строителей, д. 4, к. 1. Телефон: 8 (498) 602-00-23.
Телефон горячей линии по оказанию психологической помощи: 122-6.
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