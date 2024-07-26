«Муж требует похудеть»: психолог рассказала, что на самом деле мешает сбросить вес

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Иногда, несмотря на изменение питания и занятия спортом, вес остается прежним. На процесс похудения влияет множество факторов.
О том, что мешает похудеть в беседе с «Радио 1» рассказала клинический психолог Анастасия Кардиакос. По её словам, в сфере похудения есть био-психо-социальные факторы. Каждый из них работает в своей сфере и отвечает за неё.
«У нас связаны психологические и социальные факторы, но психологические факторы — это внутри, это про нас, а социальные — это про наши отношения с другими людьми. Если мы живём в стране, где культурой предрасположено женщине быть в теле, похудеть будет странно, потому что на нас влияют социальные факторы, из-за этого наша воля и стремление будут ослабевать. В семье, где преобладают крупные фигуры, может быть сложнее худеть, особенно если в ней не выровнены отношения, потому что сама «пышность» будет причастна к этой семейной системе», — поделилась Анастасия.
По словам эксперта, человек может начать сталкиваться с осуждением, но не всегда сможет его выдержать, а возможность выдержать – это внутренние психологические причины.
«Муж требует похудеть, а жена не сильно хочет. Женщина в целом была бы счастлива, если бы муж любил и принимал её такой, какая она есть. Это один из критериев, когда желание похудеть не ваше», — поделилась психолог.
Анастасия рассказала, что следующий биологический фактор – это строение вашего организма. Знание своей биологии и физиологии помогает похудеть не меньше мыслей. По ее словам, когда человек перекусывает по 20 раз в день, он полностью сбивает себе режим — это отдаляет его от стройности. Умение внедрить новые привычки — психологический фактор. Если человек недосыпает, похудеть становится сложнее. Необходимо понимать, как устроена работа гормонов. Она отметила, что стройность – это мышление, целая культура и философия.
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«Если человек худеет за две недели, потом он может все набрать обратно. Если мы говорим о стабильной стройности – это про мышление, про отношение к себе и жизни. Если мы себя избыточно критикуем, риск переедания становится выше, потому что пища способна нас расслабить, как и алкоголь. Внутренние психологические факторы можно разделить на два типа: поведенческие и когнитивные. На уровне поведения мы открываем холодильник, когда нам плохо, автоматически пробуем еду перед тем, как готовить, или доедаем за ребенком. Ментально у нас не откладывается, что мы поели, но физиологически мы еду получили», — объяснила она.
По словам специалиста, эта еда избыточна, она будет откладываться. Эксперт рассказала, что у человека могут быть определенные установки, которые мешают худеть.
«Может казаться, что худеть трудно, худеют через силу и страдания. Всё это будет мешать, потому что у нас все негативные эмоции создают негативный фон. В плохом настроение сложнее почувствовать хочется кушать или нет. Все негативные эмоции повышают риск аффекта», — добавила она.
Эксперт рассказала, чтобы понять, почему человек не может не только похудеть, но и удержать вес, нужно обратить внимание на его убеждения. Есть люди, которые боятся сидеть на диетах, их эта мысль очень сильно тяготит. Стройность начинается в голове, а вот закрепляется уже в спорт зале. Человеку будет сложнее худеть, если у него тяжелые критерии в мышлении.
«Мне надо», «без этого я не буду счастливой». Мы можем быть счастливыми в разном весе, просто это разное счастье. Чем больше ограничений в питании, тем выше риск переедания. Это происходит, когда мы не контролируем свои пищевые привычки самостоятельно. Когда мы думаем, что похудение невозможно или ставим перед собой нереальные цели, это может привести к срывам. Если еда начинает занимать основное место в ваших мыслях, стоит обратиться за помощью к психологу», — добавила она.
Психолог заключила, что в голове и питании должен быть порядок. Необходимо следить за своими мыслями и ожиданиями. Нужно уметь отсеивать социальные ограничения, учитывать биологические факторы, относиться к своему питанию как к чему-то, что приносит пользу, а не ненависть. Стройность должна стать частью вашей жизненной философии. Еда не является основным в жизни. Человек, который разрешает себе быть счастливым в любом моменте, похудеет.
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Дарья Осипова