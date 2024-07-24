Психолог Таранова заявила об опасности отсутствия подросткового кризиса

Фото: iStock/shironosov
Детский психолог Ирина Таранова заявила, что отсутствие подросткового кризиса у ребёнка может говорить о каких-либо психических нарушениях и в дальнейшем привести к проблемам.
Специалист заметила, что подростковый кризис – важный этап становления личности, через который должны пройти все. В этот период ослабевает контроль родителей, ребёнок пытается пробовать новое, испытывать рамки дозволенного. Это хоть и сложная, но весьма необходимая часть развития. Пройти её как можно легче можно лишь в том случае, если родители сохранят с ребёнком доверительные отношение, выстроенные ранее. Таранова подчеркнула, что единых рецепта и подхода к подростку во время такого кризиса нет, здесь всё индивидуально.
Ранее психолог Анна Завертяева заявила, что «наказание молчанием» или висхолдинг может грозить тому, против кого применяется такой метод, уничтожением самооценки и большим количеством эмоциональных и психологических проблем.
Читайте также:
Россиянам объяснили опасность быстрого вступления в отношения после развода
Психолог Завертяева объяснила опасность «наказания молчанием»
Психолог Озеров раскрыл, как снизить уровень стресса на работе после отпуска
«Если этого периода нет, значит, что в последующем развитии будут какие-то нарушения. Либо это говорит о том, что, возможно, есть какое-то психиатрическое заболевание или психологические сложности», — резюмировала в беседе с Общественной Службой Новостей Таранова.
Ранее психолог Анна Завертяева заявила, что «наказание молчанием» или висхолдинг может грозить тому, против кого применяется такой метод, уничтожением самооценки и большим количеством эмоциональных и психологических проблем.
Читайте также:
Россиянам объяснили опасность быстрого вступления в отношения после развода
Психолог Завертяева объяснила опасность «наказания молчанием»
Психолог Озеров раскрыл, как снизить уровень стресса на работе после отпуска
Мелисса Тимофеева