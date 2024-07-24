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Россиянам объяснили опасность быстрого вступления в отношения после развода

Психолог Наумова рекомендовала не спешить к новым отношениям после развода
24 июля 2024, 19:54
Фото: iStock/AndreyPopov

Фото: iStock/AndreyPopov

Психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что после развода не стоит быстро искать новые отношения и вступать к ним, поскольку необходимо время для того, чтобы адаптироваться и оправиться от бракоразводного процесса.
«Надо какое-то время остыть, пережить. Если молниеносно находить другого человека, то это будет просто человек-спасатель, с которым тоже будут очень сложные отношения. Сначала нужно вернуться к себе, осознать себя, выстроить свою целостность, после этого создавать отношения. Всё это индивидуально, важно смотреть за своим состоянием», — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.

Она подчеркнула, что важно не превратить следующего партнёра просто в средство от грусти и тоски по прошлым отношениям.



Ранее психолог Анна Завертяева заявляла, что «наказание молчанием» или висхолдинг может грозить тому, против кого применяется такой метод, уничтожением самооценки и большим количеством эмоциональных и психологических проблем.

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#отношения
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#развод
Владимир Путин по видеосвязи открыл социальные объекты в новых регионах России
24 июля 2024, 19:25

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в церемонии открытия социальных объектов в новых российских регионах.
В среду, 24 июля, введён в эксплуатацию новый участок автомобильной дороги Новотроицкое - Чаплинка в Херсонской области. Протяжённость участка составляет 71 километр, он является частью альтернативного пути в Крым. Дорога позволит обеспечить транспортную доступность семнадцати населённых пунктов.

Также при участии российского лидера будет открыт Краснодонский родильный дом в Луганской Народной Республике. Он рассчитан на 90 койко-мест и способен принять в год до 10 тысяч рожениц. После капитального ремонта, который был начат в 2022 году, улучшилось оснащение палат, а операционные и послеродовое отделение пополнились новым оборудованием.

Кроме того, глава государства принял участие в открытии корпуса больницы интенсивного лечения города Мариуполя. В рамках ремонта был завершён монтаж новых инженерных сетей, ремонт фасада и кровли, внутренние отделочные работы. Плановая загрузка нового корпуса — 165 койко-мест.

Также в Мариуполе при участии Владимира Путина будет открыт филиал Нахимовского военно-морского училища министерства обороны РФ. Его строительство велось с 2022 года. Комплекс рассчитан на 560 обучающихся, первый набор училища составит 240 человек.

Кроме того, в Бердянске Запорожской области президенту продемонстрируют итоги завершения первого этапа строительства круглогодичного молодёжного образовательного центра «Маяк».

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Методист Попова объяснила долголетие жирафа Самсона
24 июля 2024, 19:21

Фото: iStock/25ehaag6

Методист просветительского отдела Ленинградского зоопарка Наталья Попова объяснила долголетие жирафа Самсона, скончавшегося на 31-м году жизни в Московском зоопарке, хорошей генетикой.
«30 лет — это очень здорово. У нас изначально прародители тоже жили 28-29 лет. На тот момент это были рекорды. И мама его 35 с половиной лет — вообще перешагнула через все рекорды. Считайте до 31 Самсон две недели он не дожил. Наш ленинградский хорошие гены имел», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Попова.

Ранее сообщалось, что легендарный жираф Самсон умер в Московском зоопарке в возрасте 30 лет. В Мосвку жираф приехал в 1994 году из Санкт-Петербурга. При этом уточняется, что свой последний год жираф с уникальным именем — Самсон Гамлетович Ленинградов — прожил активно.

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#зоопарк
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Психолог Завертяева объяснила опасность «наказания молчанием»
24 июля 2024, 19:15

Фото: iStock/fizkes

Психолог Анна Завертяева заявила, что «наказание молчанием» или висхолдинг может грозить тому, против кого применяется такой метод, уничтожением самооценки и большим количеством эмоциональных и психологических проблем.
«Использование висхолдинга в отношениях приводит к тяжёлым последствиям. Тот, с кем не разговаривают, начинает испытывать много сильных эмоций: злость, тревогу, безысходность, одиночество. В худшем случае «наказание молчанием» может привести к снижению самооценки, уничтожить картину мира или сформировать много эмоциональных и психологических проблем», — пояснила в беседе с Газета.ру Завертяева.

При использовании в отношении висхолдинга специалист рекомендовала определить причину молчания, а также стараться выстраивать общение с партнёром, используя «Я-высказывания».

Ранее психолог, преподаватель международного онлайн-института психологии Юлия Лебедева заявляла, что улучшить качество сна можно с помощью аромотерапии и аудио АСМР.

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#психолог
#качество
#наказание
#отношения
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IT-эксперт Коняев раскрыл самые вредные привычки детей в интернете
24 июля 2024, 19:06

Фото: iStock/sakkmesterke

Директор «Московской школы программистов» Дмитрий Коняев назвал самыми вредными привычками детей в интернете бесконечный скроллинг ленты соцсетей и зависимость от коротких видео.
«Зависимость от просмотра коротких роликов связана с дофаминовой системой. Дофамин — это вещество, вырабатываемое мозгом в моменты удовольствия или ожидания вознаграждения. Соцсети также влияют на выброс гормона радости и являются более доступным и удобным способом получить «быстрое» удовольствие. И у этого есть свои последствия», — отметил в беседе с Газета.ру Коняев.

Он напомнил, что признаком зависимости от гаджетов у детей служат тревожность в отсутсвие техники. Справится с таким состоянием помогают, по его словам, чёткие правила и временные рамки пользования гаджетами, а также поощрение со стороны родителей и учителей занятий спортом и различными хобби.

Ранее координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал, как восстановить контроль над аккаунтом и застраховаться от подобных ситуаций в будущем.

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#интернет
#соцсети
#контроль
#правила
#дети
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Секретарь Госсовета Алексей Дюмин провел совещание с председателями комиссий
24 июля 2024, 18:52

Фото: РИА Новости / Гавриил Григоров

Помощник президента РФ и секретарь Госсовета Алексей Дюмин в формате видеоконференции провел совещание с председателями комиссий, в ходе которого обсудил важность преемственности работы по задачам, поставленным Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В частности, членам комиссии было поручено продолжать подготовку новых национальных проектов. Каждый из них нуждается в проработке с целью исключения рисков недостижения поставленных задач. Снова созданное Управление Президента по вопросам формирования и работы Госсовета будет активно поддерживать деятельность комиссий.

«Свою личную задачу и задачу нового управления Госсовета вижу в том, чтобы помогать председателям комиссий отстаивать интересы регионов. Оказывать им поддержку в достижении целей, поставленных Президентом, решении других вопросов, волнующих губернаторский корпус», — заявил Алексей Дюмин.
Замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин в своём выступлении обратил внимание на высокую значимость работы комиссий Госсовета. Они в уровень с федеральными министерствами отвечают за разработку и дальнейшую реализацию новых нацпроектов, которые в некоторых российских регионах нуждаются в корректировке с учётом местной специфики.

В свою очередь, мэр Москвы, председатель комиссии «Государственное и муниципальное управление» Сергей Собянин рассказал участникам совещания о ходе работы по выполнению поручения Владимира Путина о приведении показателей оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов РФ в соответствие с показателями новых нацпроектов.

На совещании участники подняли вопросы формирования новых составов и планов работы комиссий, организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти как по разработке новых национальных проектов, так и по выполнению поручений, которые дал президент государства.

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Подмосковные дорожники завершают основные работы по летнему содержанию
24 июля 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Более 2 тыс. га борщевика ликвидировали вдоль дорог в Подмосковье в рамках четвертого цикла работ по летнему содержанию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минтранса.
«Дорожники завершают основные работы, запланированные в рамках четвёртого цикла работ по летнему содержанию. Ликвидировали более 2,2 тыс. га борщевика, провели окос растительности вдоль 26 тыс. км придорожных полос. Кроме того, завершают восстановление разметки. Обновили 10 тыс. пешеходных переходов и 11 тыс. км линейной разметки», – уточнил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.
В ведомстве добавили, что дорожники отмыли свыше 1 тыс. км ограждений, 5 тыс. км тротуаров и свыше 25 тыс. км проезжей части. 29 тыс. км полос отвода от мусора очищено от несанкционированных свалок.

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В Ленинском в июле собрали 7,8 млн. рублей штрафов за незаконную перевозку стройотходов

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#дороги
#алексей гержик
#минтранс мо
#борщевик
#подмосковье
#московская область
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Финансист Коршунов раскрыл влияние раздела Wildberries на продавцов
24 июля 2024, 18:49

Фото: iStock/vittaya25

Декан факультета финансов, технологий и менеджмента ИБДА РАНХиГС Андрей Коршунов выразил уверенность в том, что раздел Wildberries никак не повлияет на партнёров площадки.
«В среднесрочной перспективе, после решения корпоративного конфликта, возможны изменения в бизнес-модели и отношении с партнёрами. Тем не менее все участники заинтересованы в сохранении и наращивании бизнеса и его рентабельности», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Коршунов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров продемонстрировал запись разговора с сооснователем Wildberries Владиславом Бакальчуком. Мужчина заявил, что фирма Russ Outdoor пытается завладеть активами WB, используя юридические махинации.

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#бизнес
#маркетплейс
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Украинский подросток переправлял уклонистов через Тису за границу
24 июля 2024, 18:38

Фото: istockphoto/Bychykhin_Olexandr

На Украине 14-летний подросток помогал переправиться через Тису за молдавскую границу соотечественникам, скрывающимся от мобилизации. Об этом сообщили в украинской Госпогранслужбе.
В сообщении указано, что пограничный наряд задержал возле Тисы группу из четырёх мужчин призывного возраста, пытавшихся пересечь границу с Молдавией. Проводником у них был 14-летний подросток. За противозаконную переправу через реку нарушители заплатят штрафы в размере от 4 до 6 тысяч долларов. Несовершеннолетний сопровождающий оштрафован на одну тысячу долларов.

Поток уклонистов, пытающихся покинуть Украину, в последнее время заметно вырос, особенно после принятия нового закона о мобилизации. Люди понимают, что ситуация на фронте и в стране становится всё хуже, и отсидеться в стороне уже не удастся.

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#штрафы
#люди
#граница
#украина
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В Ленинском в июле собрали 7,8 млн. рублей штрафов за незаконную перевозку стройотходов
В Ленинском в июле собрали 7,8 млн. рублей штрафов за перевозку стройотходов
24 июля 2024, 18:38

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов в Ленинском городском округе с начала июля достигли 7,8 млн. рублей. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Система видеонаблюдения работает круглосуточно, выявляя нарушителей и днем, и ночью. Штрафы формируются автоматически, что делает процесс более оперативным. В этом месяце камеры зафиксировали 99 нарушителей, занимающихся незаконными перевозками отходов. Общая сумма наложенных штрафов превысила 7 млн. рублей», – говорится в сообщении.
Самое большое количество штрафов выписали водителям из Балашихи. Нарушения зафиксировали на трассах М-4 «Дон», А-105 «Подъезд к аэропорту Домодедово», на участке дороги «М-5 «Урал» – посёлок Володарского – Каширское шоссе».

В министерстве напомнили, что гораздо выгоднее оформить талон на перевозку отходов на региональном портале госуслуг. Для этого нужно указать личные данные, информацию о происхождении и объёмах отходов сноса, грунта и стройматериалов. Заполнение анкеты займет не более 10 минут, зато штрафы могут достигать 250 тыс. рублей.

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#подмосковье
#московская область
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