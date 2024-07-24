Россиянам объяснили опасность быстрого вступления в отношения после развода

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Психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова заявила, что после развода не стоит быстро искать новые отношения и вступать к ним, поскольку необходимо время для того, чтобы адаптироваться и оправиться от бракоразводного процесса.
«Надо какое-то время остыть, пережить. Если молниеносно находить другого человека, то это будет просто человек-спасатель, с которым тоже будут очень сложные отношения. Сначала нужно вернуться к себе, осознать себя, выстроить свою целостность, после этого создавать отношения. Всё это индивидуально, важно смотреть за своим состоянием», — пояснила в беседе с NEWS.ru Наумова.
Она подчеркнула, что важно не превратить следующего партнёра просто в средство от грусти и тоски по прошлым отношениям.
Ранее психолог Анна Завертяева заявляла, что «наказание молчанием» или висхолдинг может грозить тому, против кого применяется такой метод, уничтожением самооценки и большим количеством эмоциональных и психологических проблем.
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