Более 77% летних поездок туристов из Казани приходится на РФ
Большинство жителей Казани, планирующих летний отпуск, предпочитают путешествия по России. Об этом сообщили «Татар-информу» в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок».
Среди внутренних направлений жители Казани предпочитают крупные города и курорты Краснодарского края. В список востребованных мест вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Нижний Новгород, Сириус, Калининград, Волгоград, Геленджик и Анапа. Число бронирований в российской столице увеличилось на 10% по сравнению с предыдущим летом.
Возрастает интерес к международным поездкам. Уточняется, что доля зарубежных направлений достигла 23%, что на 7% больше, чем в прошлом году. Спрос на размещение за границей вырос на 43%. Среди популярных зарубежных направлений — Абхазия, Белоруссия, Грузия, Турция и Узбекистан.
Читайте также: