Врач предупредила о последствиях голода перед отпуском

13 июня 2026, 17:28

Врач Кашух: голодание перед отпуском чревато срывом и набором веса

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Врач-эксперт Екатерина Кашух предупредила, что экстренные голодовки перед пляжным сезоном не только бесполезны, но и опасны для здоровья. Резкое сокращение калорий организм воспринимает как стресс.





Кроме того, отсутствие жиров в рационе нарушает работу желчного пузыря, провоцируя застой желчи, сообщает Life.ru. Жесткие диеты часто заканчиваются срывами и перееданием: после стресса тело стремится восполнить дефицит, что может привести к набору еще большего веса.





«Организм переходит в режим экономии энергии, снижая расход калорий на терморегуляцию, физическую активность и основные физиологические процессы», — прокомментировала Кашух.