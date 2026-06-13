Врач предупредила о последствиях голода перед отпуском
Врач Кашух: голодание перед отпуском чревато срывом и набором веса
Врач-эксперт Екатерина Кашух предупредила, что экстренные голодовки перед пляжным сезоном не только бесполезны, но и опасны для здоровья. Резкое сокращение калорий организм воспринимает как стресс.
Кроме того, отсутствие жиров в рационе нарушает работу желчного пузыря, провоцируя застой желчи, сообщает Life.ru. Жесткие диеты часто заканчиваются срывами и перееданием: после стресса тело стремится восполнить дефицит, что может привести к набору еще большего веса.
«Организм переходит в режим экономии энергии, снижая расход калорий на терморегуляцию, физическую активность и основные физиологические процессы», — прокомментировала Кашух.Потеря килограммов за один-два дня голодовки происходит в основном за счет жидкости и содержимого кишечника, а не жировой ткани. При возвращении к нормальному питанию вес быстро восстанавливается, часто с избытком. Вместо рискованных ограничений эксперт советует постепенно менять пищевые привычки и придерживаться сбалансированного рациона — это гораздо эффективнее и безопаснее, чем стресс для организма накануне отпуска.