Туристический форум «Путешествуй!» собрал на ВДНХ более 510 000 человек

16 июня 2026, 22:13

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Более 510 000 человек побывали на Международном туристическом форуме «Путешествуй!», который проходил с 10 по 14 июня на ВДНХ. Московская область традиционно представила там свой стенд, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.





В форуме участвовали представители всех субъектов Федерации и более 50 стран.



На стенде Подмосковья посетителей знакомили с городами, вошедшими в расширенную географию маршрута «Золотое кольцо». Их представили как инсталляции с использованием ключевых архитектурных объектов и культурных кодов.

«В работе стенда Московской области участвовали художники предприятия «Объединение Гжель» и команда Культурно-досугового центра «Дулёвский» с проектом «Трогательный чай с вареньем». Посетителей знакомили с историей и особенностями народных художественных промыслов, проводили мастер-классы по традиционной росписи. Множество гостей привлекло интерактивное представление «Дулёвское чаепитие», – рассказали в ведомстве.