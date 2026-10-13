Более 79 тысяч жителей столичного региона приобрели средства реабилитации по электронным сертификатам

13 октября 2026, 17:20

Более 79 тысяч жителей Подмосковья и столицы получили сертификаты на ТСР

Фото: iStock/Inside Creative House

Все больше жителей Москвы и Подмосковья отдают предпочтение цифровым механизмам. В 2026 году электронными сертификатами было приобретено 91% всех технических средств реабилитации (ТСР). Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области выделило на эти цели более 12 миллиардов рублей.





Средства реабилитации должны быть назначены в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации (ИПРА). Получить нужные изделия можно двумя путями: получить их в натуральном виде или воспользоваться электронным сертификатом. Использование электронного сертификата весьма просто и удобно: он связан с платежной системой «МИР» любого банка и включает данные о номинале, сроке действия, типах и количестве реабилитационных изделий.



В электронном каталоге представлено более 400 видов изделий, среди которых ортопедическая обувь, кресла-коляски, ходунки, слуховые аппараты, приборы для чтения и устройства для одевания и захвата предметов. Владелец сертификата может самостоятельно сравнить цены у различных производителей и оплатить покупку в специализированных магазинах или на маркетплейсах. В случае, если стоимость изделия превышает номинал сертификата, разницу придется доплатить.





«Большинство жителей столичного региона оценили преимущества электронного сертификата. Этот механизм исключает долгое ожидание поставок по госконтрактам и позволяет быстрее приобрести изделия. Сразу после выпуска сертификата на нем будут средства, которые можно потратить на ТСР. Социальная услуга доступна гражданам с инвалидностью, ветеранам специальной военной операции и пострадавшим на производстве или с профзаболеваниями. Важно учитывать срок действия сертификата, который в этом году сократился с 12 до 6 месяцев. Если воспользоваться сертификатом в течение этого времени не получилось, его можно переоформить», — заявил заместитель управляющего Отделением Соцфонда по Москве и Московской области Алексей Путин.