Диспансеризацию в этом году прошли 3,3 млн жителей Подмосковья

13 октября 2026, 16:24

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Более 3,3 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Обследования проводятся бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Пациентов ждут в поликлиниках, к которым они прикреплены.





«Диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и оперативно начинать лечение. Из 3,3 млн человек, прошедших осмотры, у более чем 111 тысяч нашли болезни, о которых пациенты раньше не знали. А у 2,2 тыс. обнаружили онкозаболевания», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.