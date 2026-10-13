Диспансеризацию в этом году прошли 3,3 млн жителей Подмосковья
Более 3,3 млн человек прошли диспансеризацию в Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Обследования проводятся бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования. Пациентов ждут в поликлиниках, к которым они прикреплены.
«Диспансеризация помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и оперативно начинать лечение. Из 3,3 млн человек, прошедших осмотры, у более чем 111 тысяч нашли болезни, о которых пациенты раньше не знали. А у 2,2 тыс. обнаружили онкозаболевания», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Записаться на диспансеризацию жители Подмосковья могут по телефону 122, через региональный портал «Здоровье» или с помощью чат-бота Дениса в мессенджере МАХ.