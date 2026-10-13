Подмосковные врачи спасли мужчину с «карманом» в глотке

13 октября 2026, 16:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Мужчину, который не мог есть из-за проблем с глотанием, вылечили врачи МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Пациент рассказал, что проблема с глотанием нарастала постепенно. Сначала стало невозможно есть твёрдую пищи, потом мягкую и даже полужидкую. Вынужденное полуголодное существование привело к резкой потере веса.



Обследование показало, что причиной стал дивертикул Ценкера размером около четырёх сантиметров. Это редко встречающееся образование в области перехода глотки в пищевод, которое действует по принципу «кармана». Дивертикул задерживал еду. Это не только затрудняло глотание, но и грозило попаданием пищи в дыхательные пути. Поэтому пациента решили прооперировать.





«Операцию выполнили без разрезов на шее — через ротовую полость. С помощью гибкого эндоскопа сформировали небольшой тоннель в устье пищевода в подслизистом слое, потом через тоннель рассекли мышцу, препятствовавшую нормальному прохождению пищи, а тоннель герметично закрыли. В результате свободное прохождение пищи из глотки в пищевод удалось восстановить», — рассказал эндоскопический хирург МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Алексей Шаповалов.