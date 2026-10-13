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Жителям проблемного дома в Люберцах помогут сдвинуть сроки капремонта

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Общее собрание собственников жилья проведут жители дома №11 по улице Калараш в Люберцах для переноса капитального ремонта внутренних коммуникаций с 2032-2034 гг. на более ранний срок. Организовать собрание поможет управляющая организация. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Пути решения проблем с состоянием дома обсудили с жильцами представители регионального министерства по содержанию территории и госжилнадзору, заместитель главы округа Люберцы по ЖКХ Алёна Ильницкая, председатель местного Совета депутатов округа Пётр Ульянов, сотрудники УК и управлений строительства и благоустройства.

«Жители смогли задать все интересующие вопросы и получить разъяснения», — говорится в сообщении.
Отдельно был рассмотрен вопрос о промерзании фасада: при наступлении минусовой температуры его обследует специалист с тепловизором для проведения локальной герметизации. Кроме того, жильцы рассказали о частых засорах канализации. Специалисты управляющей компании вместе с сотрудниками «Люберецкого водоканала» проверят состояние сетей и промоют их. Кроме того, планируется провести диагностику системы вентиляции.
Лев Каштанов

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