Жителям проблемного дома в Люберцах помогут сдвинуть сроки капремонта

13 октября 2026, 17:07

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Общее собрание собственников жилья проведут жители дома №11 по улице Калараш в Люберцах для переноса капитального ремонта внутренних коммуникаций с 2032-2034 гг. на более ранний срок. Организовать собрание поможет управляющая организация. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Пути решения проблем с состоянием дома обсудили с жильцами представители регионального министерства по содержанию территории и госжилнадзору, заместитель главы округа Люберцы по ЖКХ Алёна Ильницкая, председатель местного Совета депутатов округа Пётр Ульянов, сотрудники УК и управлений строительства и благоустройства.





«Жители смогли задать все интересующие вопросы и получить разъяснения», — говорится в сообщении.