Жителям проблемного дома в Люберцах помогут сдвинуть сроки капремонта
Общее собрание собственников жилья проведут жители дома №11 по улице Калараш в Люберцах для переноса капитального ремонта внутренних коммуникаций с 2032-2034 гг. на более ранний срок. Организовать собрание поможет управляющая организация. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Пути решения проблем с состоянием дома обсудили с жильцами представители регионального министерства по содержанию территории и госжилнадзору, заместитель главы округа Люберцы по ЖКХ Алёна Ильницкая, председатель местного Совета депутатов округа Пётр Ульянов, сотрудники УК и управлений строительства и благоустройства.
«Жители смогли задать все интересующие вопросы и получить разъяснения», — говорится в сообщении.Отдельно был рассмотрен вопрос о промерзании фасада: при наступлении минусовой температуры его обследует специалист с тепловизором для проведения локальной герметизации. Кроме того, жильцы рассказали о частых засорах канализации. Специалисты управляющей компании вместе с сотрудниками «Люберецкого водоканала» проверят состояние сетей и промоют их. Кроме того, планируется провести диагностику системы вентиляции.