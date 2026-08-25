Более 80% работающих жителей Татарстана положительно оценивают свою работу

25 августа 2026, 19:57

Фото: Istock/catalis

Более 80% работающих татарстанцев удовлетворены местом работы, обязанностями и транспортной доступностью. Такие сведения получили специалисты по итогам комплексного наблюдения за условиями жизни в регионе.





Заместитель руководителя Татарстанстата Ильнур Тухватуллин в беседе с «Татар-информом» подчеркнул, что удовлетворённость доходом различается: 69% в городах и 80% на селе.

«Выяснилось, что 64% респондентов работают по специальности. Среди тех людей, чья работа не связана с полученной специальностью, 37% прошли профессиональную переподготовку. При этом почти половина опрошенных полагает, что обладает достаточной квалификацией и навыками для решения более сложных профессиональных задач, чем те, которые они выполняют в настоящее время», — отметил Тухватуллин.