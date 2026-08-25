В Совете по развитию такси назвали реальный срок службы машин в парках
С 1 марта 2026 года в России действуют требования по локализации для машин, впервые попадающих в реестры такси — они обязаны соответствовать критериям. Руководитель пресс-службы Общественного совета по развитию такси Екатерина Киселёва сообщила, что машины таксомоторных компаний обычно используют три года и дольше.
В беседе с «Татар-информом» Екатерина Михайловна отметила, что обновление машин в таксопарках и у частных перевозчиков требует времени, предварительного планирования и больших средств. По её словам, сейчас перевозчиков сдерживают высокие цены на авто, дорогие кредиты, лизинг и рост расходов на обслуживание.
«Автомобиль в такси эксплуатируется, как правило, три года и больше. Поэтому объективно оценивать последствия новых требований к локализации можно будет как минимум спустя год, а полноценную динамику — ещё позднее», — заявила руководитель.Киселёва считает, что ускорить обновление парков могли бы программы поддержки покупки машин, субсидии по лизингу и кредитам, льготное финансирование, налоговые льготы и спецпредложения автопроизводителей.