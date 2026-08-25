«Смертельно опасно»: Россиян предупредили о росте встреч с хищниками осенью

25 августа 2026, 18:38

Биолог Сафронов: осенью хищники активизируются и выходят к людям

Фото: Istock/Piotr Krzeslak

Биолог Дмитрий Сафронов предупредил, что с наступлением осени в российских регионах растут риски встреч с дикими хищниками — волками, рысями и енотовидными собаками.





В беседе с «Абзацем» эксперт сообщил, что волки активнее перемещаются в Сибири, Якутии и Забайкалье, а рыси появляются у посёлков даже в Подмосковье, Рязанской и Владимирской областях.

«С началом осени хищники сбиваются в стаи и ведут кочевой образ жизни, а молодняк учится охотиться и ищет новые территории. Главная опасность таких встреч — вирус бешенства. Любое дикое животное, которое не боится человека, потенциально смертельно опасно. Енотовидные собаки и рыси активно переносят бешенство, которое передаётся через укус или слюну. Без немедленной вакцинации эта болезнь не оставляет человеку и домашним питомцам никаких шансов», — заявил биолог.