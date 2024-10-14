За 3 года в Москве построят 7 млн кв м жилья по программе реновации

Фото: сайт Кремля
За три года в Москве построят 7 млн кв м жилья по программе реновации. Об этом проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«На ее реализацию в проекте бюджета на три года мы заложили 1,2 трлн рублей», — написал он.
В рамках программы реновации на 2025–2027 годы запланировано строительство объектов социальной инфраструктуры и комплексное благоустройство городской среды.
Помимо этого, также будет продолжена программа «Мой район», в которой особое внимание будет уделено озеленению, обновлению освещения, дорожного покрытия, остановок общественного транспорта и подъездов к жилым домам, а также другим аспектам благоустройства.
В рамках столичной программы комплексного развития территорий будет создана необходимая инфраструктура для дальнейшего развития мегаполиса. С привлечением инвесторов Москва планирует возводить современные жилые комплексы и промышленные объекты на месте старых промышленных зон и недостаточно эффективно используемых территорий, что позволит создать новые рабочие места.
Ранее сообщалось, что из бюджета Москвы в 2025 году будет выделено свыше 88 миллиардов рублей на обновление городского транспорта. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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