В ЮЗАО в рамках реновации оборудовали около 100 детских площадок у новостроек

Оборудование детских площадок в ЮЗАО г. Москвы (Фото: Е. Самарина. Mos.ru)
В столичном ЮЗАО оборудовали у новостроек почти 100 детских и спортплощадок, сообщается на сайте мэра Москвы. Уточняется, что суммарная площадь благоустроенной территории свыше 182 тысяч «квадратов».
«На юго-западе столицы по программе реновации в 39 новостроек переехали 6,5 тысячи семей. Для новоселов и жителей соседних домов обустроили 61 детскую и 37 спортивных площадок», — пояснил заммэра города по градостроительной политике и градостроительству Владимир Ефимов.
Всего будет благоустроено примерно две тысячи гектаров территорий рядом с домами, появятся кустарники и деревья, а также газоны с цветниками. Позже на площадках установят оборудование и соответствующее покрытие. Кроме того, специалисты поставят скамейки. Программа реновации утверждена летом 2017 года.
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