Собянин заявил, что программа реновации жилья в Москве будет постоянной

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Столичная программа реновации жилья станет постоянной, а не разовой. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 в Сочи.
Глава города отметил, что бюджетные расходы на реализацию программы реновации будут полностью возвращены за счёт продажи дополнительного жилья, которое строится по программе реновации.
Собянин подчеркнул, что на данный момент удалось переселить в новое жильё уже миллион человек. Было принято решение поставить заделы для будущих этапов реновации, сделав программу постоянной, а не разовой. Это позволит постоянно реновировать фонд и обновлять город.
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Анастасия Чинкова