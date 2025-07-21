Более 900 пассажиров застряли в аэропортах Иркутска, Улан-Удэ и Благовещенска

21 июля 2025, 10:49

Фото: iStock/Sitikka

Массовые задержки рейсов привели к скоплению более 900 пассажиров в аэропортах Иркутска, Улан-Удэ и Благовещенска. По данным Babr Mash, задержаны шесть рейсов в Москву и Санкт-Петербург.