Более 900 пассажиров застряли в аэропортах Иркутска, Улан-Удэ и Благовещенска
Массовые задержки рейсов привели к скоплению более 900 пассажиров в аэропортах Иркутска, Улан-Удэ и Благовещенска. По данным Babr Mash, задержаны шесть рейсов в Москву и Санкт-Петербург.
Причина таких задержек — позднее прибытие воздушных судов. Транспортные прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров.
Напомним, врач Якимова назвала четыре способа справиться со стрессом при задержке рейса. Отмечается, что первый шаг к спокойствию — это нормализация дыхания.
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