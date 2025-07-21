Fakt: Президент Польши Дуда свалился перед журналистами в море с доски для серфинга

21 июля 2025, 06:58

Фото: iStock/umdash9

Президент Польши Анджей Дуда упал с доски для серфинга, пытаясь показать журналистам свое мастерство в этом виде спорта. Экстренные службы быстро пришли ему на помощь после падения в море. Об этом сообщила польская газета Fakt.





Инцидент произошел на популярном пляже Юрата, расположенном в Поморском воеводстве Польши на полуострове Хель. Место известно чистыми водами Балтийского моря и отлично подходит как для прогулок, так и для купания.



Дуда, считающий себя опытным серфером, решил продемонстрировать навыки во время отдыха, но не смог удержаться на доске и оказался в воде. Спасатели оперативно помогли президенту, обеспечив его безопасность.





«Президент упал дважды. (...) Дуда занимался серфингом как всегда в морской зоне, которая огорожена (...) Когда президент упал, тут же появились его службы на помощь», — пояснило издание.