В США вырезали органы для трансплантации у живых людей
В США растет число случаев преждевременных и неудачных попыток изъятия органов у пациентов, которые еще подают признаки жизни. Об этом пишет The New York Times.
Согласно информации издания, подобные случаи происходят на всей территории Штатов. Некоторые пациенты задыхались, плакали или проявляли другие признаки жизни.
В случае согласия родственников на донорство врачи отключают человека от систем жизнеобеспечения и в течение одного-двух часов ждут остановки сердца. После этого пациента объявляют мертвым и изымают органы.
В качестве примера газета привела ситуацию 42-летней Мисти Хокинс из Алабамы. Весной прошлого года американка попала в больницу после того, как подавилась во время еды, а затем впала в кому. Ее мать приняла решение отключить женщину от системы жизнеобеспечения и пожертвовать ее органы. Хокинс отключили от аппарата ИВЛ и через 103 минуты объявили мертвой. Однако в момент начала операции медики обнаружили, что ее сердце все еще бьется.
Уточняется, что большинство донорских органов в США поступают от людей с необратимой смертью мозга. Донорство органов после смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний отличается от первоначального подхода, так как у пациентов может наблюдаться некоторая активность мозга. Стоит отметить, что организации по закупкам органов уговаривают врачей вводить препараты, чтобы ускорить смерть людей.
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