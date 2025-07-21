В США вырезали органы для трансплантации у живых людей

21 июля 2025, 08:19

NYT: в больницах США участились случаи изъятия органов у живых людей

Фото: iStock/faustasyan

В США растет число случаев преждевременных и неудачных попыток изъятия органов у пациентов, которые еще подают признаки жизни. Об этом пишет The New York Times.