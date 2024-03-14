Более чем на 80% выросли цены на петербургские новостройки

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По данным агентства недвижимости цены на новостройки в Санкт-Петербурге за четыре года выросли на 82,3%.
За год такая недвижимость в городе подорожала в среднем на 6,3%.
Генеральный директор другого агентства недвижимости Мария Тарасова отметила, что сейчас в городе выставлены более 36,2 тысячи квартир, не считая апартаменты. Она добавила, что самый дорогой объект, который должен быть сдан в этом году, продаётся за 261 млн рублей.
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Генеральный директор другого агентства недвижимости Мария Тарасова отметила, что сейчас в городе выставлены более 36,2 тысячи квартир, не считая апартаменты. Она добавила, что самый дорогой объект, который должен быть сдан в этом году, продаётся за 261 млн рублей.
«Этот бюджет позволит приобрести объект площадью 294 квадратных метров в Петроградском районе», – прокомментировала в беседе с «Петербургским дневником» Тарасова.Ранее вице-президент Гильдии риэлторов Константин Апрелев заявил, что в случае, если ключевая ставка не понизиться до осени, вторичное жильё в России подешевеет на 5-10%.
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Мелисса Тимофеева