Более чем в 400 подмосковных квартирах устранили плесень

Фото: пресс-служба Минчистоты
В Московской области с начала года коммунальщики провели работы по устранению плесени более чем в 400 квартирах. Они проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Нередко жители сталкиваются с неприятной проблемой – появлением плесени в квартирах. Важно отметить, что большинство случаев происходит из-за неправильной эксплуатации вентиляционного оборудования жителями многоквартирных домов, а также из-за неисправности вентиляционных каналов», – говорится в сообщении.В министерстве призвали быть внимательнее к состоянию жилья. Заметив признаки плесени, нужно обратиться в свою управляющую компанию или оставить заявку в Единую диспетчерскую службу Московской области на портале.
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