Жители Подмосковья украсили дворы собственными творениями

Фото: Минчистоты МО
Дворы Подмосковья украсили матрёшки, роботы и сказочные персонажи. Их изготовил сварщик из Раменского Валерий Захаров, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Валерий создаёт элементы декора для двора своими руками. Он известен в округе творениями из подручных материалов и вторсырья. Среди них – клумбы в форме поезда, статуэтки-роботы, необычные информационные таблички. Для украшения дворов жители многоквартирных домов также создают матрёшек, сказочных персонажей и даже избушки на курьих ножках», – рассказали в ведомстве.Так, в балашихинском микрорайоне Железнодорожный можно увидеть большого медведя, клумбу в форме корзины с цветами и вырезанную из дерева сову.
Однако жителям Подмосковья в министерстве напомнили, что подобные начинания нужно заранее согласовывать со своей управляющей компанией.
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Лора Луганская