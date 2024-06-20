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Жители Подмосковья украсили дворы собственными творениями

20 июня 2024, 20:42
Фото: Минчистоты МО

Фото: Минчистоты МО

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Дворы Подмосковья украсили матрёшки, роботы и сказочные персонажи. Их изготовил сварщик из Раменского Валерий Захаров, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Валерий создаёт элементы декора для двора своими руками. Он известен в округе творениями из подручных материалов и вторсырья. Среди них – клумбы в форме поезда, статуэтки-роботы, необычные информационные таблички. Для украшения дворов жители многоквартирных домов также создают матрёшек, сказочных персонажей и даже избушки на курьих ножках», – рассказали в ведомстве.
Так, в балашихинском микрорайоне Железнодорожный можно увидеть большого медведя, клумбу в форме корзины с цветами и вырезанную из дерева сову.



Однако жителям Подмосковья в министерстве напомнили, что подобные начинания нужно заранее согласовывать со своей управляющей компанией.

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#минчистоты
#дворы
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#благоустройство
#подмосковье
#московская область
#балашиха
В Красногорске владелец продал несколько долей в самовольно построенном доме
20 июня 2024, 20:57

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Главное управление региональной безопасности Московской области взяло под контроль снос незаконной постройки в Красногорске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Объект выявила администрация городского округа. Строение нарушало градостроительное законодательство и находилось в охранной зоне культурного наследия. Владелец даже успел продать гражданам в самовольно построенном доме несколько долей», – говорится в сообщении.
Как уточнили в ГУРБ, суд признал постройку незаконной и обязал собственника снести её. В отношении владельца возбуждено уголовное дело, а снос объекта находится на особом контроле.

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#гурб
#безопасность
#подмосковье
#московская область
#красногорск
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Число умерших во время хаджа в Мекку превысило 1000 человек
ТАСС: Число умерших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило 1 тыс
20 июня 2024, 20:37

Фото: iStock/Diy13

Более 1000 паломников погибли в Саудовской Аравии во время совершения хаджа. Об этом пишет ТАСС.
Сообщается, что около 800 человек считаются пропавшими без вести. Самое большое количество несчастных случаев зафиксировано среди паломников, приехавших в Саудовскую Аравию из Египта.

«Египетские власти были проинформированы о почти 1,4 тыс. случаях гибели и пропажи паломников. Смерть подтверждена как минимум в 600 случаях», — сказал собеседник агентства.

В 2023 году во время хаджа скончались не менее 240 человек. В этом году в хадж отправились почти 25 000 паломников из России, в том числе 400 членов семей погибших участников спецоперации.

Ранее сообщалось, что Жительница Подмосковья погибла во время хаджа в Мекке. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#смерть
#человек
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Автоэксперт Сажин назвал ненужным создание «самокатной полиции»
20 июня 2024, 20:31

Фото: Istockphoto / Oleg Elkov

Предложение депутатов Госдумы создать «электросамокатную полицию» вызывает много вопросов. Такую оценку дал автоэксперт Владимир Сажин.
Предполагается, что специальные патрули будут следить за соблюдением правил дорожного движения самокатчиками в самых людных местах. Однако непонятно, на чём полицейские будут их патрулировать.
«Опять Государственная дума пытается запустить телегу впереди кобылы. Все эти инициативы похожи на борьбу с ветряными мельницами. У меня возникает вопрос: а за чей счёт банкет? За счёт каких налоговых отчислений налогоплательщиков будет содержаться создаваемая структура? Чем она будет заниматься вне сезона?», – задал вопросы Сажин в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом он признал, что проблемы со средствами индивидуальной мобильности надо решать.
«Не знаю, в какие колокола и с какой силой ударить, чтобы депутаты услышали профессиональное сообщество. На мой взгляд, необходимо принять на законодательном уровне запрет управлять всей этой ерундой только при наличии водительского удостоверения категории «М». А уже потом можно создавать «профилактические и карательные структуры», – пояснил Сажин.
Эксперт напомнил, что в мегаполисах уже существуют структуры, которые администрируют нарушения правил парковки. В Москве это МАДИ, в Санкт-Петербурге – Комтранс. Их полномочия, по его мнению, и нужно расширить.

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#самолёты
#электросамокат
#безопасность
#полицейские
#пдд
#движение
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В России опубликовали документы о нацисте, помилованном отцом председателя Еврокомиссии
В России опубликовали документы об убийце, помилованном отцом фон дер Ляйен
20 июня 2024, 20:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

В России опубликовали документы о преступлениях и оправдании серийного нацистского садиста-убийцы Эриха Густава Шарфеттера, который был приговорен к 18 пожизненным срокам. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что помилован он был в 1990 году отцом нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Эти документы вместе с группой ученых нашел и перевел на русский язык эксперт РВИО, руководитель проекта «Цифровая история» Егор Яковлев.

Шарфеттер родился в Данциге в 1908 году. Земельный суд города Штаде (ФРГ) 01 февраля 1980 года приговорил его к 18 пожизненным срокам за 18 убийств. Совершены они были в концлагере на оккупированной территории СССР.

Спустя 10 лет лава федеральной земли Нижняя Саксония, министр-президент Эрнст Альбрехт, отец Урсулы фон дер Ляйен, помиловал его ввиду преклонного возраста, а также ухудшения здоровья.

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Сомнолог Полуэктов рассказал о связи снохождения и использования смартфонов перед сном
20 июня 2024, 20:02

Фото: iStock/Pinkypills

Снохождение — это явление, при котором человек, пребывающий во сне, вдруг встает и начинает ходить, не осознавая своих действий. О том, может ли оно быть связано с использованием смартфонов и какова его природа, рассказал сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, заведующий отделением медицины сна университетской клинической больницы № 3 Михаил Полуэктов в беседе с Общественной Службой Новостей.
Полуэктов отметил, что никаких результатов исследований, подтверждающих связь между использованием смартфона и снохождением, нет. По словам эксперта, на снохождение могут влиять любые нагрузки, которые снижают сопротивляемость нервной системы.

Сомнолог подчеркнул, что в данном вопросе речь идет о взрослых людях, так как детям вряд ли будут давать листать смартфон перед сном.

«При этом у взрослых снохождение случается крайне редко. Однако никакой статистики на этот счет нет. Снохождение — это болезнь, и эпизоды эти заканчиваются примерно к 14 годам и крайне редко остаются во взрослом возрасте», — цитирует специалиста Общественная Служба Новостей.

Согласно мнению Полуэктова, эмоциональный компонент является ключевой причиной, когда человек активно взаимодействует с собеседником на другом конце или получает информацию. Это повышает активность нервной системы, в результате чего увеличивается количество «выныриваний» из сна, заключил сомнолог.

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#интернет
#соцсети
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Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвук
20 июня 2024, 18:45

Фото: iStock/yucelyilmaz

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвуковую скорость. Об этом проинформировало генеральное командование Вооруженных сил республики.
Уточняется, что инцидент произошел в окрестностях села Шаленец в районе Мальборка. Согласно информации источника, во время учебного полета при ударе звуковой волны у нескольких зданий повредило кровли.

В настоящее время ситуацию изучают военная жандармерия и Комиссия по расследованию авиационных происшествий. Примечательно, что ВС пообещали покрыть все расходы, которые связаны с ремонтом поврежденных зданий.

Ранее сообщалось, что в Барнауле женщину убило сорванным ветром куском крыши. ​Пострадавшая скончалась на месте.

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#самолет
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«Заказала Пугачева»: как телеведущий Отар Кушанашвили оказался в реанимации и за что будет платить Басков
Телеведущий Отар Кушанашвили госпитализирован: диагноз, подробности
20 июня 2024, 18:43

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Известный российский журналист Отар Кушанашвили госпитализирован в Красногорске. Шоумен прежде жаловался на боли в районе сердца и живота. Что известно о состоянии телеведущего и какой диагноз ему поставили врачи расскажет редакция «Радио 1».

Состояние здоровья Кушанашвили


Скандальный журналист Отар Кушанашвили известен по программам «Обоzzz-шоу» и «Акулы пера» на ТВ-6. Еще в молодости он запомнился зрителям острыми расспросами артистов про взятки, ориентацию, блат и прочие аспекты шоубиза.

Насыщенный график и нервное напряжение не прошли бесследно. В прошлом году журналист угодил в больницу с подозрением на инфаркт, однако всячески пытался опровергнуть эту информацию.


Госпитализация Кушанашвили в Подмосковье


Несколько дней назад Кушанашвили вновь почувствовал боли в области сердца. Из-за того, что у него также болел живот, журналист подумал, что просто отравился и причин для беспокойства нет.
«Шестой день отчаянно борюсь с последствиями отравления и запора. Мне слово «запор» казалось смешным, больше смешным казаться не будет», — писал в своих социальных сетях журналист.

Однако 20 июня стало известно, что Кушанашвили все же госпитализировали в клинику Красногорска. Медики выявили у журналиста ряд тяжелых диагнозов: цирроз печени и двусторонний гидроторакс. Кушанашвили был помещен в палату интенсивной терапии. Однако по информации телеграм-канала «Mash», у шоумена есть еще один серьезный недуг – напряженный асцит (скопление жидкости в брюшной полости, — прим.ред).

У Отара Кушанашвили обнаружили рак


Кроме того, музыкальный обозреватель и друг Кушанашвили Владимир Полупанов написал на своей странице в социальной сети о том, что у шоумена обнаружен рак. Он также сообщил, что в настоящее время журналиста оперируют.


Громкие скандалы журналиста Кушанашвили


Кушанашвили неоднократно оказывался в центре скандалов. По его словам, он пережил 27 судебных разбирательств со знаменитостями из-за его громких высказываний. Однако самым известным разбирательством стал процесс с певицей Аллой Пугачевой. Артистка подала в суд на журналиста за клевету и оскорбление. Позже

Отар извинился перед примадонной и она забрала заявление.

Однако через время на шоумена напали. Ему выбили зубы, обрили налысо, поставили на колени и приставили к голове пистолет. Журналист посчитал это местью Пугачевой и выразил уверенность в том, что «заказала» его именно она.

Басков оплатит лечение Кушанашвили


Народный артист России Николай Басков якобы заявил о намерении оплатить лечение журналисту Кушанашвили, пишет Lomovka. По информации портала, певец уже отдал соответствующее поручение своему помощнику. Сообщается, что по возвращении в Москву Басков передаст семье Кушанашвили средства на его лечение.

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#алла пугачёва
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«Я тебе позвоню»: психолог рассказала, как вычислить абьюзера на первом свидании
Психолог Смолярчук: Абьюзера можно вычислить на первом свидании
20 июня 2024, 18:16

Фото: iStock/fizkes

Абьюз — это физическое, психологическое или финансовое насилие одного партнёра над другим.
В абьюзивных отношениях присутствует модель «агрессор — жертва». Жертва обычно находится в зависимости от агрессора, и в процессе абьюза он стремится эту зависимость усилить. Как правило, агрессором становится супруг, романтический партнёр или сожитель. Однако заметить такое поведение не совсем просто, особенно на ранних стадиях, когда каждый желает показать свои лучшие качества.

Психотерапевт, клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» объяснила, как рассекретить мужчину-абьюзера на первом свидании.

«Абьюзеры — те люди, которым это передалось по наследству, либо их в семье научили выживать. Поэтому если говорить о первом свидании, есть такое выражение — «человек старается». На первом свидании он старается произвести впечатление, начиная с какого-то нарочитого гардероба и заканчивая использованием красивых слов, комплиментарных техник, техник влияния с точки зрения внешней хвалебности», — объяснила эксперт.

Собеседника вспомнила пословицу Крылова «за что же, не боясь греха, кукушка хвалит петуха», приведя её в качестве примера.

«На первом свидании абьюзер ведет себя очень театрально, выглядит нарочито. Раньше это называлось пикап, а сегодня это слово устарело. И техника это сегодня работает в обратную сторону: человек настораживается, когда в отношении него используются агрессивные пикаперские техники. Еще абьюзер пытается вызвать жалость. Если он видит, что перед ним стоит женщина, которая ценит традиции, которая знает историю, то он расскажет слезную историю из своей биографии: про собачку, про несчастный развод, про то, как нужно помогать маме или брату-инвалиду. Все подобные манипуляции нужны для того, чтобы вызывать у человека сострадание, сочувствие, симпатию и эмпатические переживания», — рассказала специалист.

По словам психолога, рассекретить абьюзера также можно по словесному давлению.

«Например, он говорит: «запомни: я тебе позвоню в пятницу в 10 утра». Если мужчина не абьюзер, он спросит, когда тебе позвонить, когда ты будешь свободна. Мужчина — абьюзер, склонный к подавлению и высочайшему уровню контролирования и управлению, принимает решение и сообщает об этом решение как о состоявшемся событии», — сказала собеседница.

Ирина Смолярчук добавила, что абьюзер принуждает быть послушной и держать свою биографию прозрачной.

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Госдума одобрила выплату работающим россиянам с двумя и более детьми
ГД в первом чтении одобрила выплату работающим россиянам с двумя и более детьми
20 июня 2024, 18:04

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о выплате работающим россиянам с двумя и более детьми. Об этом пишет РИА Новости.
Отмечается, что законопроект касается семей граждан РФ, в которых среднедушевой доход составляет 1,5 прожиточного минимума для региона или меньше. Сумма ежегодной выплаты будет составлять разницу уплаченным за предшествующий год НДФЛ и размером рассчитанного по ставке шесть процентов налога за аналогичный период.

Подать заявление на получение выплаты можно будет в Социальном фонде в период с 1 мая до 1 октября следующего за годом уплаты НДФЛ года. Выплата будет назначена каждому из родителей, либо опекунов ребенка до 18 лет или до 23 лет, если ребенок будет получать высшее образование. При этом у граждан не должно быть долгов по алиментам.

Если данный закон окончательно примут, то он вступит в силу с 1 января 2025 года.

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