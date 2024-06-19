Шофёр мусоровоза помог найти жительнице Красногорска выброшенные документы

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Водитель мусоровоза помог найти выброшенные документы жительнице Красногорска. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Инцидент произошёл в деревне Сабурово городского округа Красногорск. Молодая женщина оказалась в сложной ситуации, когда её ребёнок по ошибке выбросил все документы в мусорный бак. Обратившись к первому попавшему водителю мусоровоза, она получила не только оперативную связь с диспетчерской, но и помощь в поиске», – говорится в сообщении.Сотрудники Рузского регионального оператора начали все вместе осматривать мусорные баки. Благодаря их оперативным действиям и профессионализму удалось найти все утерянные документы, заключили в ведомстве.
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Лора Луганская