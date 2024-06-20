Более тысячи лифтов запустили в Подмосковье после ремонта

Фото: Минчистоты МО
В Московской области отремонтировали и запустили в работу более 1 тыс. лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Лифт – сложное техническое устройство, бесперебойная работа которого необходима для удобства и безопасности всех жильцов многоэтажки. Чтобы гарантировать его надёжное функционирование, важно вовремя проводить техобслуживание и замену оборудования», – говорится в сообщении.В министерстве напомнили, что после ввода в эксплуатацию ответственность за исправное состояние оборудования и диспетчерский контроль берёт на себя управляющая компания.
Если лифт работает неисправно, жителям следует обратиться в свою управляющую организацию. Можно также оставить заявку на портале.
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Лора Луганская