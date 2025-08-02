Более двух тысяч машин скопилось на Крымском мосту
К утру субботы на подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон образовалась пробка из более чем 2,3 тысячи автомобилей, сообщает оперативный Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на транспортном переходе.
Ранее движение по мосту временно приостанавливали.
По данным на 8:00 по московскому времени, что со стороны Тамани на ручной досмотр ожидают 1490 транспортных средств, время ожидания составляет примерно четыре часа. Со стороны Керчи в очереди находятся 870 автомобилей, время ожидания – около трёх часов
По Крымскому мосту пропускают легковые автомобили, микроавтобусы и автобусы. Грузовой транспорт направляют в Крым через новые территории или Керченскую паромную переправу.
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