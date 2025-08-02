Более двух тысяч машин скопилось на Крымском мосту

02 августа 2025, 11:52

На Крымском мосту скопилось более 2,3 тысячи автомобилей

Фото: iStock/Sergey Denisenko

К утру субботы на подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон образовалась пробка из более чем 2,3 тысячи автомобилей, сообщает оперативный Telegram-канал, отслеживающий ситуацию на транспортном переходе.