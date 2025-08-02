Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских дронов над российскими регионами
ПВО за ночь сбила 112 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Согласно информации ведомства, 34 дрона ликвидировали над Ростовской областью, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Рязанской областью, пять — над Самарской областью, четыре — над Пензенской областью, два — над Белгородской областью, по одному — над территориями Республики Крым и Липецкой области. Уточняется, что 11 беспилотников сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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