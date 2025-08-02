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Силы ПВО за ночь уничтожили 112 украинских дронов над российскими регионами

Фото: iStock/e-crow

ПВО за ночь сбила 112 дронов ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.



Согласно информации ведомства, 34 дрона ликвидировали над Ростовской областью, 31 — над Краснодарским краем, 12 — над Воронежской областью, 11 — над Рязанской областью, пять — над Самарской областью, четыре — над Пензенской областью, два — над Белгородской областью, по одному — над территориями Республики Крым и Липецкой области. Уточняется, что 11 беспилотников сбиты над акваториями Азовского и Черного морей.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Екатерина Коршунова

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