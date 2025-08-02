Из-за массированной атаки БПЛА в Ростовской области загорелось предприятие и погиб человек
Массированная атака БПЛА была отражена в семи районах Ростовской области. Из-за нападения дронов загорелось одно из строений предприятия, его охранник погиб. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в ночь с 1 на 2 августа военные уничтожили беспилотники над Каменском-Шахтинским, Белой Калитвой, Красносулинским, Каменским, Тарасовским, Чертковским и Верхнедонским районами.
В посёлке Углеродовском (Красносулинский район) произошло возгорание на одном из строений предприятия. Оно было оперативно ликвидировано.
«К сожалению, не обошлось без трагедии — скончался сотрудник, который охранял объект. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — добавил врио губернатора.Ранее сообщалось, что детский сад в посёлке городского типа (ПГТ) Анна Воронежской области был повреждён в результате падения украинского беспилотника. Около часа ночи в районе ПГТ прозвучало не менее девяти взрывов: часть со стороны леса, два — непосредственно над населённым пунктом. Один из БПЛА рухнул перед зданием детского сада. Предварительно, пострадавших нет.