Из-за массированной атаки БПЛА в Ростовской области загорелось предприятие и погиб человек

02 августа 2025, 06:47

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Массированная атака БПЛА была отражена в семи районах Ростовской области. Из-за нападения дронов загорелось одно из строений предприятия, его охранник погиб. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Уточняется, что в ночь с 1 на 2 августа военные уничтожили беспилотники над Каменском-Шахтинским, Белой Калитвой, Красносулинским, Каменским, Тарасовским, Чертковским и Верхнедонским районами.



В посёлке Углеродовском (Красносулинский район) произошло возгорание на одном из строений предприятия. Оно было оперативно ликвидировано.





«К сожалению, не обошлось без трагедии — скончался сотрудник, который охранял объект. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», — добавил врио губернатора.