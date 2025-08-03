«Более двух тонн»: Пенсионерка из Подольска завалила квартиру мусором до потолка

03 августа 2025, 14:51

Жительница Подольска за 25 лет собрала в квартире две тонны мусора

Фото: Istock/suemack

Жительница Подольска целиком заполнила свою квартиру в хрущёвке мусором. Подробности сообщает Telegram-канал Shot.





«Ароматная» квартира на улице Чехова оказалась до потолка забита старыми вещами — одеждой, журналами, игрушками и посудой, которые хозяйка приносила с мусорки в течение 25 лет. В 57-метровой хрущёвке оказалось около двух тонн мусора. Соседи пенсионерки жалуются на невыносимый запах не только в подъезде, но даже возле дома. Множественные обращения в управляющую компанию на ситуацию никак не повлияли.



Однако теперь у бабули новая затея: она целыми днями выносит по частям всё то, что заносила 25 лет.

«Я сама решила убраться», — заявила женщина.