В Москве произошла массовая драка, во время которой погиб человек
Массовая драка с применением холодного оружия произошла на юго-западе Москвы в ночь на 2 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Инцидент произошёл на девятом этаже жилого дома на юго-западе Москвы. В результате конфликта один человек погиб, ещё трое получили ранения различной степени тяжести. Участники потасовки использовали ножи и другие предметы, способные нанести серьёзный вред. Столкновение началось с бытового конфликта, который стремительно перерос в поножовщину.
На место происшествия прибыли четыре бригады скорой помощи и сотрудников Центра медицины катастроф. Пострадавшие были оперативно госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Следственные органы начали проверку по факту случившегося. Обстоятельства конфликта выясняются, рассматриваются версии как бытового, так и криминального характера. Уголовное дело пока официально не возбуждено, однако материалы инцидента уже находятся на контроле у прокуратуры.
Жильцы дома, где произошла трагедия, сообщили, что участники драки были знакомы между собой. Один из соседей рассказал, что слышал громкие крики и звуки борьбы, после чего в подъезде появилась полиция и медики.
Следственный комитет и полиция продолжают работу на месте происшествия. Устанавливаются личности всех участников конфликта, а также точные причины произошедшего.
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