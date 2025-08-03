В Балашихе мужчина прострелил женщине лицо после ссоры из-за домогательств

03 августа 2025, 13:42

В Балашихе мужчина выстрелил женщине в лицо после конфликта из-за домогательств

Фото: Istock/gorodenkoff

В подмосковной Балашихе мужчина выстрелил женщине в лицо после ссоры, возникшей из‑за его домогательств. Как сообщили в региональном СК, подозреваемого задержали.