В Балашихе мужчина прострелил женщине лицо после ссоры из-за домогательств
В подмосковной Балашихе мужчина выстрелил женщине в лицо после ссоры, возникшей из‑за его домогательств. Как сообщили в региональном СК, подозреваемого задержали.
По предварительным данным, 2 августа 35‑летний местный житель пригласил к себе домой двух девушек для совместного застолья. В какой‑то момент он начал приставать к одной из них, что спровоцировало конфликт.
Во время ссоры мужчина выстрелил в потерпевшую из ружья, от полученных ранений она скончалась на месте. Чтобы скрыть преступление, он вывез тело к реке Чёрная и сбросил его в воду, а оружие спрятал в лесу.
«Вторая девушка, ставшая свидетельницей преступления, спешно покинула квартиру обвиняемого и обратилась в правоохранительные органы. После обнаружения тела погибшей и орудия преступления, обвиняемый был задержан», — говорится в сообщении.
В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об избрании меры пресечения для 35‑летнего жителя Балашихи.
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